Villafañe: Detuvieron al presunto homicida de Christian Rogelio Robles

• El sospechoso era intensamente buscado desde el 29 de enero

La Policía de la Provincia de Formosa detuvo en la localidad de Mayor Edmundo Villafañe al presunto autor del homicidio del abogado Christian Rogelio Robles, como consecuencia de las lesiones recibidas en inmediaciones de la avenida Gutnisky y calle Freitas de la ciudad de Formosa. El 29 de enero último, cerca de las 6:00 horas, quedó registrado por cámaras de seguridad el momento en que la víctima se acercó para mediar durante una pelea que tenía como protagonistas a tres personas y en forma repentina una de ellas le aplicó un violento golpe en el rostro, caso en el que tomó inmediata intervención el personal de la Comisaría Segunda y la investigación quedó a cargo de la División Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales.

En simultáneo, el personal médico del SIPEC lo trasladó en ambulancia hasta el Hospital Central y de ahí fue derivado al Alta Complejidad, donde falleció el sábado 31 alrededor de las 14:50 horas producto de la gravedad de las lesiones.

A todo esto, la detención del presunto homicida, de 32 años, se concretó alrededor de las 3:00 de la madrugada de este martes por parte de efectivos de la Comisaría Mayor Edmundo Villafañe.

Sobre el detenido pesaba un pedido de captura vigente, en una causa caratulada como “Homicidio”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2 de la provincia de Formosa.

Una vez finalizadas las diligencias de rigor, el detenido fue puesto a disposición de la Justicia provincial y siguen las actuaciones procesales.