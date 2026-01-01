La Policía detuvo a un hombre, secuestró un vehículo y un aire comprimido

• El procedimiento se realizó tras constatar la exhibición presumiblemente de un arma de fuego en publicaciones por redes sociales

Efectivos de la Subcomisaría “Oficial Principal Gustavo Ramón Bini” del barrio Colluccio aprehendieron a un hombre y secuestraron una camioneta Volkswagen Saveiro, en el marco investigativo de una causa judicial, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial.

El procedimiento tuvo lugar el lunes último, a las 19:00 horas, cuando un hombre de 36 años se presentó en la dependencia policial a radicar una denuncia por presuntos escraches en Facebook.

Tras las verificaciones realizadas, se constató que el denunciante aparecía en publicaciones apuntando a otros individuos con un arma, situación que configuraría un hecho delictivo.

Ante la situación, se realizaron consultas en distintas dependencias policiales y se estableció que el hombre registraba pedido de detención vigente en la Comisaría Seccional Cuarta.

En consecuencia, se procedió a la aprehensión del sujeto y al secuestro del vehículo de su propiedad, marca Volkswagen, Saveiro, todo a disposición de la Justicia.

El caso que motivó el inicio de la causa, se produjo el domingo último, cuando dos adolescentes 15 años caminaban por la manzana 87 del barrio Parque Urbano Uno y fueron abordados por el detenido, que se desplazaba en el rodado y los amenazó.

Luego, al llegar a una vivienda descendió del vehículo, desenfundó un arma de fuego y los encañonó.

Por temor, los adolescentes le comentaron la situación a sus familiares, quienes radicaron la denuncia en la Comisaría Seccional Cuarta.

El hecho fue puesto en conocimiento a la magistratura interviniente, quien otorgó una orden de requisa para la camioneta.

En consecuencia, en la mañana de este martes, conforme orden del juzgado, los uniformados de la Subcomisaría Colluccio, Comisaría Cuarta y Dirección General de Policía Científica, concretaron la requisa del vehículo en cuestión y hallaron un arma, tipo pistola, de aire comprimido, que fue secuestrado y permanece a disposición de la Justicia.