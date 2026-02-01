Reforma laboral: “Todo lo logrado en este tiempo es lo que hay que defender”

El intendente de Clorinda, Ariel Caniza, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre la reforma laboral que este jueves 19 se trató en la Cámara de Diputados de la Nación, a la vez que se refirió a las consecuencias las medidas de la gestión del presidente Javier Milei.

Este jueves 19, se llevó a cabo un paro nacional en contra de la reforma laboral y el intendente Caniza declaró que desde el Municipio clorindense “están en desacuerdo con el proyecto promovido por Nación”, aunque aclaró que no obstante “se brindaron los servicios básicos indispensables de asistencia a los vecinos”.

“Hablan de una modernización laboral, y esta propuesta ya se ha intentado implementar años anteriores y no dio resultado, porque lo único que hace es quitar derechos ya adquiridos y no tienen en cuenta la situación real del empleado”, lamentó.

Además, denunció que en realidad se trata de “una precarización laboral, en donde el trabajador va a perder muchos beneficios”, siendo este el motivo clave por el cual “no están de acuerdo”, ya que Formosa se caracteriza por “trabajar con la gente, estar al lado del trabajador y entender que los beneficios son para ellos”.

“Todo lo logrado en este tiempo es lo que se debe seguir manteniendo y es lo que hay que defender”, acentuó categórico.

Consecuencias

Por otra parte, afirmó que desde que Milei asumió la Presidencia “la ciudad de Clorinda ha sido castigada”.

“Ha sido muy afectada”, aseguró y como ejemplo expuso: “El 40 % de los comercios cerraron, registrándose en la actualidad nuevos cierres y por ende más despidos”, lo que se traduce “en una situación laboral y económica complicada”.

Además, señaló que “la Gendarmería nacional ya no se encarga de la seguridad fronteriza, ellos ya no están participando de esos controles”, acción que nuevamente los deja al descubierto.

Tal es así que indicó que “si no teníamos un Gobierno provincial presente, como el que tenemos, iba a ser más complicado poder mantener estas cuestiones”.

Situación parecida ocurre en el mantenimiento y arreglo de la Ruta Nacional N° 11, “en la cual vinieron a poner unos parches cuando se necesita hacer un trabajo serio y profundo de reparación, lo que nos llevó a tener que intervenir como Municipio y con el apoyo de la provincia”.

“Estamos cubriendo una falencia nacional”, sostuvo al cerrar.