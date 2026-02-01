Recomiendan extremar los cuidados de la piel durante el verano

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa advirtieron sobre el aumento de riesgos asociados a la radiación ultravioleta, el calor y la exposición al agua, y recordaron medidas clave para prevenir lesiones y enfermedades cutáneas.

Con temperaturas elevadas y mayor permanencia al aire libre, reforzar la protección de la piel es clave frente a la radiación ultravioleta y otros factores que se intensifican en esta época. La exposición prolongada al sol, sumada al calor y al contacto frecuente con agua de piscinas, favorece irritaciones, quemaduras y deshidratación cutánea, además de incrementar el daño acumulativo.

La doctora Tatiana Sosa, referente del servicio de Dermatología del Hospital Interdistrital Evita, explicó que “la radiación ultravioleta está presente durante todo el año en nuestra provincia y es una de las principales causas de daño solar acumulado”. En ese marco, señaló que la falta de protección sostenida aumenta el riesgo de cáncer de piel y de otras afecciones fotoinducidas.

Entre las recomendaciones centrales, insistió en evitar la exposición directa en el horario de mayor intensidad, entre las 10 y las 17 horas, cuando la radiación alcanza niveles más altos. También recordó priorizar la búsqueda de sombra y planificar actividades al aire libre fuera de esa franja, especialmente en niñas, niños, personas mayores y quienes presentan piel sensible o antecedentes dermatológicos.

Respecto del protector solar, Sosa remarcó que debe utilizarse como barrera principal frente al daño solar. “Debe contar con protección contra rayos UVA y UVB, con un factor mayor a 30 y aplicarse de forma generosa al menos 20 minutos antes de la exposición”, indicó.

Además, subrayó que la reaplicación es parte del cuidado: el producto debe renovarse cada dos horas y también luego de salir del agua, transpirar o secarse con toalla. La recomendación se mantiene aún en días nublados o con resolana, ya que la radiación ultravioleta atraviesa la nubosidad y continúa impactando sobre la piel.

Como medidas complementarias, sugirió usar indumentaria adecuada: prendas de mangas largas cuando sea posible, sombrero de ala ancha y anteojos con filtro UV, particularmente durante actividades al aire libre. En paralelo, remarcó la importancia de sostener una hidratación adecuada, con un consumo diario de agua suficiente y una alimentación que incluya frutas y verduras ricas en agua.

Por último, aconsejó incorporar el uso diario de cremas corporales hidratantes, especialmente después del baño y de la exposición solar, para ayudar a conservar la elasticidad cutánea y reducir la pérdida de humedad.

Reforzar estos cuidados es una medida preventiva sencilla y efectiva para disminuir lesiones inmediatas y evitar daños acumulativos a lo largo del tiempo.



