Recuperaron elementos sustraídos de un establecimiento escolar

• El autor del robo está identificado

Integrantes de la brigada de la Delegación Unidad Regional Uno Distrito Cinco recuperaron objetos sustraídos de un jardín de infantes del barrio República Argentina, de esta ciudad.

El ilícito se registró días atrás cuando los malvivientes ingresaron al centro educativo y se llevaron la unidad interna de un split, pelotas de cuero, varios conos, cadenas y otros elementos.

Por el caso, se inició una causa judicial por delito de “Robo con escalamiento”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

De inmediato, los investigadores de la brigada trabajaron en la zona, verificaron las imágenes de las cámaras de seguridad y entrevistaron a vecinos y comerciantes.

También realizaron rastrillajes en sectores de espacios verdes y, en la mañana del jueves último, hallaron los objetos detrás de un conocido supermercado del mismo barrio donde se cometió el ilícito.

En el sitio, entre malezas, recuperaron una unidad interna de Split de 3000 frigorías, 10 conos tipo tortugas y dos cadenas de plásticos, todo documentado por personal de Policía Científica.

Todos los elementos recuperados fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que el despliegue de los investigadores continúa a fin de poner al imputado en la causa a disposición de la Justicia provincial.