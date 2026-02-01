Aprehendieron a una mujer y secuestraron bienes de valor
·
Fue en el marco investigativo en una causa por hurto
La policía detuvo a una mujer de
41 años y secuestró dos micrófonos y un termo, entre otros objetos en Clorinda,
razón por la cual se dio intervención a
la Justicia provincial.
El hurto ocurrió el miércoles último y los integrantes de la
brigada del Comando Patrulla de Seguridad Urbana realizaron las tareas
investigativas.
Durante tareas de patrullaje, alrededor de las 21:00 horas, interceptaron
a la presunta autora del ilícito en el sector de barrera y calle Chaco, con los
elementos buscados en su poder.
Los bienes fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que la detenida fue notificada de su situación procesal y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.