Cometió un robo a mano armada y lo aprehendieron

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a un hombre y esclarecieron un caso de robo a mano armada ocurrido en calles internas del barrio Simón Bolívar, de esta ciudad.

El hecho se registró días atrás y tuvo como víctima a un hombre, de 40 años, por lo que de inmediato se iniciaron las averiguaciones hasta individualizar al malviviente.

Con las pruebas reunidas, las autoridades judiciales ordenaron allanar la vivienda del sospechoso en el mismo conglomerado habitacional, que concluyó con la detención de un joven de 28 años y el secuestro de documentaciones personales del damnificado, una riñonera y el cuchillo utilizado para cometer el ilícito.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Robo con el uso de arma blanca”, en tanto que el detenido fue notificado de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial.