En este ciclo lectivo 2026 “se seguirá trabajando con firmeza en el proceso de enseñanza-aprendizaje”

Los docentes se presentaron este miércoles 18 en sus respectivos establecimientos, dando así inicio al calendario escolar 2026.

Respecto a este nuevo ciclo lectivo, el director de Nivel Primario, el profesor Juan Ignacio Meza, se refirió a las expectativas de trabajo para este año y remarcó que todo lo planificado siempre es acompañado por el Gobierno de Formosa, que desde el Modelo Formoseño considera a la educación una cuestión de Estado.

Dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y expresó que este nuevo año escolar “nos recibe con muchos proyectos y desafíos para seguir avanzando con firmeza en todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje”.

Y agregó que “a pesar de que el país está atravesando un momento duro y de mucha incertidumbre, desde la cartera educativa se continuará trabajando con firmeza para lograr la consolidación de un sistema educativo de calidad, porque tenemos un Gobierno provincial presente que cumple y nos acompaña”.

Rememoró que “el sistema educativo formoseño está sustentado en un plan provincial de alfabetización que se va consolidando con el tiempo” y explicó que “desde hace muchos años se viene trabajando fuertemente en profundizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, específicamente en las áreas de lengua y matemática”.

Continuando con el tema, se refirió a los buenos resultados que la provincia obtuvo en el 2025 en las Pruebas Aprender y sostuvo que “esa es la respuesta del compromiso educativo que se tiene con la comunidad”.

Para cerrar, destacó las capacitaciones gratuitas que se les brindan a los docentes, subrayando que “Formosa es la única provincia que le da esta oportunidad a su cuerpo docente y es gracias a que existe una inversión genuina del Estado provincial”.

“Son varios los factores que hacen que tengamos el mejor sistema educativo del país”, acentuó y amplió que además de lo nombrado “también están las infraestructuras escolares distribuidas en todo el territorio y la manera mancomunada en cómo trabajan los distintos equipos técnicos, labor que es sostenida y consolidada en el tiempo, con presencia territorial en cada escuela, acompañamiento y asesoría en todo lo que se requiera”.



