Recaudación en caída libre: el IVA se desploma 13,1% y golpea de lleno a las provincias en febrero

La recaudación nacional volvió a encender las alarmas en febrero de 2026. Las transferencias automáticas a provincias y CABA cayeron un 7,5% real interanual, pero el dato más preocupante es otro: el IVA se desplomó 13,1% en términos reales, confirmando que el consumo interno está en rojo y que el enfriamiento económico se acelera mes a mes.

El impacto alcanza a las 24 jurisdicciones del país. Según el último informe de la Consultora Politikon sobre las Coparticipación y Transferencias Automáticas de febrero, el retroceso no sólo es significativo en comparación con 2025, sino que muestra una fuerte aceleración en el corto plazo. El derrumbe del consumo arrastra la coparticipación y convierte al primer bimestre de 2026 en el segundo peor desde 2018.

El IVA, el termómetro del consumo, marca fiebre alta

El IVA es el impuesto más directamente vinculado al consumo masivo. Su caída del 13,1% interanual real refleja con claridad el enfriamiento del mercado interno.

En un contexto donde el IPC de enero fue del 2,9% y las proyecciones del Banco Central anticipan que febrero volvería a ubicarse por encima del 2%, el deterioro del consumo se produce aún con una inflación que el Gobierno presenta como “controlada”. Sin embargo, los salarios reales deteriorados, la pérdida de empleo y la caída del poder adquisitivo están dejando huella en la recaudación. La contracción del IVA no es un dato aislado: los Impuestos Internos cayeron 16,7% y Ganancias retrocedió 0,9%, confirmando que la actividad económica perdió tracción de manera significativa

Coparticipación en retroceso

El componente central de los envíos automáticos —la Coparticipación Federal, que representa el 91% del total— se desplomó 8,9% real interanual. Se trata de un enfriamiento económico sistémico. No hay diferencias estructurales que amortigüen el golpe: el ajuste impacta de manera federal.

La caída se acelera mes a mes, el dato más crítico es la velocidad del deterioro. Si la caída interanual fue del 7,5%, el retroceso frente a enero alcanzó el 9,5% real mensual, mostrando que la contracción no se estabiliza, sino que se profundiza. Es la segunda caída consecutiva y la tercera en cinco meses. La dinámica indica que el parate económico está ganando velocidad.

El contraste con el discurso oficial es evidente. A pesar de que el Gobierno Nacional sostiene que las variables macroeconómicas están “ordenadas”, los despidos no se detienen, continúan los cierres de empresas, la apertura de importaciones presiona sobre la producción local y el tipo de cambio no logra frenar los aumentos. La inflación no desaparece, pero el consumo sí se contrae.

Cuando cae el IVA no se trata solo de un indicador tributario. Es menos venta en comercios, menos producción industrial, menos movimiento en las economías regionales y, finalmente, menos recursos coparticipables para las provincias. La recaudación es el reflejo de la actividad real, y hoy ese reflejo muestra una economía cada vez más pequeña. Febrero dejó una señal inequívoca: la crisis de recaudación ya no es una advertencia, es un hecho. El desplome del IVA confirma el parate económico y el impacto es directo sobre el federalismo fiscal.

La caída del 7,5% en las transferencias automáticas de febrero y el acumulado del 7,3% en el primer bimestre no son estadísticas aisladas: son recursos que dejan de llegar a las provincias en un contexto donde la demanda social crece. La pregunta ya no es si la economía está enfriándose, sino cuánto más puede profundizarse este ciclo contractivo sin afectar de manera estructural la capacidad de gestión provincial y el desarrollo de las economías regionales.











