La inflación continúa ganando a los salarios

Las encuestas revelan que más de la mitad de los Argentinos no cree en la inflación que mide el INDEC, por otra parte, esa misma cifra se percibe de clase baja y casi el 77 % asegura que su salario no le gana a la inflación-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió sobre la permanente pérdida del poder adquisitivo de los hogares y “denunció que el Gobierno Nacional busca usar los salarios como ancla inflacionaria”. Afirmó que este es hoy, uno de los principales problemas económicos que plantean los usuarios y consumidores, “frente a una aceleración inflacionaria que, desde mayo del año pasado, donde tocó el valor mínimo del 1,5 %, hasta el día de hoy se ha duplicado y todos los meses se incrementa”. Tampoco existe la impresión de que en febrero o marzo vaya a retroceder de manera significativa, por lo que uno de los sectores más perjudicados es aquellos que viven en un alquiler, cuyos valores continúan incrementándose. Gialluca, señaló que el discurso oficial sobre la recuperación del salario real, es irreal, no hay modo o forma que le ganen a la inflación. Tanto el sector público, como el privado, se ven perjudicados y en el caso del sector privado registrado, es el que más viene perdiendo porque el Gobierno Nacional le coloco un techo o tope del 1%. El Funcionario Provincial, afirmó que desde el Ministerio de Economía de Nación se usan los salarios, poniéndoles topes del 1% bien por debajo de la inflación, “para que cuando la gente no tenga más dinero, no consuma, no pueda comprar nada y eso obliga supuestamente a moderar los precios de alimentos y medicamentos”. En cuanto a declaraciones de empresarios que reconocen niveles elevados de rentabilidad en años anteriores, la conclusión que podemos sacar “es que los empresarios, cada vez que puedan, van a querer ganar todo lo que se les deje y ello es la consecuencia de que el Estado tiene un rol, que es el de proteger a los consumidores de los precios irracionales, cosa que no sucede actualmente”. A su vez, el Gobierno Nacional prioriza intereses externos, representando a una especie de nuevo empresario internacional y de los intereses de Estados Unidos en nuestro País. Por último, sostuvo que el impacto de la reforma laboral generará entre otras cosas que los salarios de los trabajadores sean más bajos, con empleos precarios, lo que no va a modificar o bajar la desocupación en el país. Obviamente ratificamos que la reforma también va a generar un fuerte desfinanciamiento del sistema previsional, por la reducción de contribuciones patronales, dado que cuando se recauda 100 pesos ahora pasará a recaudarse 15 y ello llevará a que se necesite 7 personas o empleados más, para juntar la misma suma.



