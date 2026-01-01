Pozo de Maza: Detenido por atacar y amenazar de muerte a su pareja

La víctima fue asistida por personal de la Oficina de Violencia Intrafamiliar y de Género

Efectivos de la Subcomisaria Pozo de Maza, detuvieron a un hombre que amenazó de muerte a su concubina, en la Comunidad Pescado Negro y todo quedó a disposición de la Justicia.

El hecho se registró este sábado alrededor de 10:30 horas, cuando una mujer pidió presencia policial, tras sufrir agresión física con riesgo inminente.

De inmediato, los uniformados detuvieron al atacante, mientras la victima de 41 años, fue asistida por personal de la Oficina de Género y Violencia Intrafamiliar.

El sujeto, de 49 años, fue trasladado hasta la localidad de Ingeniero Juárez, se le notificó de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia.

Se inició a la causa judicial por “Lesiones y Amenazas en Contexto de Violencia Intrafamiliar y de Género”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional, con asiento en Las Lomitas.