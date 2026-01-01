La Policía sacó de circulación dos motocicletas

Fue el resultado del trabajo constante que se lleva a cabo en distintos puntos de la ciudad

Efectivos de la fuerza provincial incautaron dos motocicletas, una con pedido de secuestro, la otra, con numeración adulterada y documentaciones apócrifas.

El primer procedimiento se concretó este domingo, cerca de las 20:00 horas, cuando personal de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, realizaba identificación de vehículos, sobre Ruta Provincial N° 1.

Allí, demoraron la marcha de una Honda Wave, conducido por una mujer. Al solicitar información a la base de datos de la Dirección General de Informática, confirmaron que registraba pedido de secuestro.

El segundo procedimiento, fue realizado por integrantes del Grupo Operaciones Motorizada, quienes realizaban tareas de prevención en inmediaciones al Aeropuerto.

En el lugar, detuvieron la circulación de una Motomel Blitz, guiada por un hombre, de 20 años, quien presentó los documentos y tras la comparación con las numeraciones del rodado, éstas no coincidían.

Durante la inspección el verificador comprobó que la motocicleta presentaba el motor limado y las documentaciones apócrifas.

En ambos casos, las motocicletas se trasladaron hasta la dependencia policial, a los fines legales respectivos.