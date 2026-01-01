Pensiones por discapacidad: Hasta fin de mes se pueden presentar las documentaciones actualizadas





El defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, les recordó a los beneficiarios de pensiones por discapacidad que “a fines de febrero vence el plazo para la presentación de los antecedentes médicos e historias clínicas actualizadas”.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), aclaró que “si tienen un Certificado Médico Oficial (CMO) o un Certificado Único de Discapacidad (CUD) también lo pueden presentar”.

Asimismo, adelantó que desde el organismo provincial “se pedirá una nueva prórroga en el Juzgado Federal”, pero anticipó que “no sabemos si nos van a otorgar”.

Además, Gialluca aludió a lo que viene ocurriendo a nivel nacional y en este sentido explicó que “Nación viene presentando distintas apelaciones contra los fallos que se han obtenido a favor de las personas con discapacidad”. Por caso, refirió que “la semana pasada, en Catamarca se ha hecho lugar a una apelación”, por lo cual los beneficiarios de pensiones por discapacidad en esa provincia “ahora van a tener que hacer el reclamo en forma individual”.

“Creo que Formosa es la única que ha logrado el pago retroactivo y digo la única porque no me consta que haya ocurrido lo mismo en otra provincia”, señaló. De igual manera, precisó que “todavía hay casos de personas que no presentaron los antecedentes médicos y quedaron fuera de este grupo”.

Es por ello que pidió que “que presenten la documentación o se contacten con la Defensoría del Pueblo para hacer las presentaciones correspondientes”.



