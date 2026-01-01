Operativos sanitarios del Hospital Distrital “Eva Perón” en El Quebracho y El Divisadero: 477 atenciones y prestaciones

La actividad comenzó a las 8 horas y se desarrolló en los centros de salud de ambas localidades, con controles clínicos y pediátricos, atención obstétrica, estudios, odontología, nutrición y acciones de prevención.

Este miércoles 18, el Hospital Distrital “Eva Perón” de Ingeniero Juárez llevó adelante una jornada de atención territorial en comunidades del departamento Ramón Lista, con el objetivo de acercar servicios, reforzar la prevención y sostener el seguimiento de la salud.

El director del nosocomio, el doctor José Fernández, explicó que el trabajo se inició en El Quebracho con atención en múltiples especialidades. “Nos trasladamos en primer lugar hasta El Quebracho para brindar distintas especialidades y acercar los servicios del Hospital Distrital ‘Eva Perón’. El objetivo es que todas las familias, sin importar la distancia, accedan al sistema de salud”, señaló.

De acuerdo con el relevamiento consolidado, en el Centro de Salud de El Quebracho se registraron 295 atenciones y prestaciones. Se contabilizaron 80 consultas de clínica médica, 60 de pediatría y 15 atenciones en obstetricia. Además, se realizaron 60 ecografías abdominales, 40 atenciones odontológicas y 40 consultas nutricionales.

Posteriormente, el equipo se trasladó al Centro de Salud de El Divisadero, donde se registraron 182 atenciones y prestaciones. Se realizaron 55 consultas de clínica médica, 40 de pediatría y 16 atenciones en obstetricia. En el área de salud sexual y reproductiva, se efectuaron tres colocaciones de implantes subcutáneos y una extracción. También se llevaron a cabo 15 ecografías abdominales, 12 atenciones odontológicas y 40 consultas nutricionales.

Fernández remarcó que estas acciones se realizan de manera periódica en todo el Distrito Sanitario 1 e incluyen, además de la atención, tareas preventivas y de seguimiento. “En cada operativo hacemos atenciones integrales de salud y también promoción y prevención. Además, controlamos a pacientes con enfermedades crónicas y, si corresponde, renovamos la medicación, siempre sin costo para el paciente ni su familia”, indicó.

En esa línea, sostuvo que el fortalecimiento del sistema sanitario en territorio responde a una política pública sostenida. “La salud, en nuestra provincia, es una cuestión de Estado, y esa definición se expresa en cada decisión y acción de nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán”, afirmó.

Agradecimiento de vecinos y referentes comunitarios

Durante la jornada, vecinos y referentes comunitarios expresaron su agradecimiento por la presencia del equipo de salud, el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Humano y del Gobierno provincial.

En El Quebracho, Miriam Gómez manifestó: “Quiero hacerle llegar mi agradecimiento al Ministerio de Desarrollo Humano y también a nuestro conductor de la provincia, el doctor Gildo Insfrán. Hoy recibimos el operativo sanitario del Hospital de Ingeniero Juárez, con muchos servicios: pediatría, odontología, médico clínico y también ecografías para atención a las embarazadas”.

En El Divisadero, el referente comunitario Genaro Molina expresó: “Estamos muy contentos con el operativo y con el equipo de trabajo. Gracias al señor gobernador que siempre está al lado de la gente. Y un agradecimiento también al ministro Aníbal Gómez y al doctor José Fernández”.



