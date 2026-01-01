Basterra resaltó a los seis gobernadores peronistas que se pronunciaron en contra de la reforma laboral

El oficialismo logró este miércoles 18 el dictamen de mayoría del proyecto de reforma laboral, denominado también de modernización laboral, en un plenario de las Comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Cumplido con este paso legislativo, el tratamiento del proyecto será este jueves 19, a partir de las 14 horas, con la salvedad que se eliminó el cuestionado artículo de las licencias por enfermedad y accidentes.

Al respecto, el diputado nacional por Unión por la Patria de la provincia de Formosa, el ingeniero Luis Basterra, aludió a este tema y dijo: “Veremos cómo se comportan en este escenario aquellos que han tenido aptitudes oscilantes a lo largo del año pasado teniendo en cuenta esta nueva composición en la Cámara de Diputados”.

En ese sentido, consideró que hasta el momento “con los proyectos que se trataron la semana pasada, el bloque oficialista mostró que tiene sus votos; después hay un segmento que oscila de acuerdo a cómo gira el viento”.

Sin embargo, más allá de eso, el legislador peronista resaltó “la contundencia con la que se ha expresado la CGT, convocando a un paro, y los seis gobernadores de nuestro espacio político, entre los que está nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, con un rechazo absoluto a esta ley de reforma laboral”.

Por ello, en cuanto a lo que será el tratamiento en el recinto, señaló: “Esperemos que haya alguna toma de conciencia respecto de lo que se está votando con esto y que se le ponga ahora un freno en Diputados para que, cuando vuelva a Senadores, ocurra algo parecido”, porque “realmente la gente no los ha votado para esto”, reprobando en absoluto este proyecto impulsado por la gestión del presidente Javier Milei.



