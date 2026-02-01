Parola: “No hay un solo artículo de la reforma laboral a favor de los trabajadores”

La diputada nacional de Unión por la Patria por Formosa, Graciela Parola, conversó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) acerca del tratamiento exprés y reciente aprobación del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación y sostuvo que “fue una jornada muy triste para la democracia”.

Al inicio de su alocución, admitió que fue “una sesión que uno ya esperaba” por la rapidez con la que “se viene tratando este proyecto con un dictamen entre gallos y media noche” en diciembre, en el Senado y, “luego aparece un proyecto totalmente distinto en la sesión de esa Cámara, 15 minutos antes de la votación, con cosas que votaron claramente Senadores que ni siquiera habían leído el proyecto de lo que estaban votando”.

“Y después lo mismo hicieron en Diputados, al tener esta mayoría parcial que les dan los bloques dialoguistas de algunas provincias, diputados del PRO, del radicalismo y partidos independientes que andan sueltos”, indicó y los consideró “cómplices de esta salvajada”.

En ese sentido, la legisladora nacional aseguró que “no es una ley de modernización laboral” sino de “esclavitud, de precarización laboral” porque “atrasa 100 años la legislación del derecho laboral en Argentina”.

“Claramente inconstitucional, no hay un solo artículo a favor de los trabajadores y, por supuesto, totalmente contrario a ese artículo 14 bis que fue la gran conquista de los trabajadores: incorporación a la Constitución Nacional y, a partir de ahí, toda la serie de legislación que se fue dando, de protección a los trabajadores y las trabajadoras”, cuestionó.

Parola manifestó que esta nueva normativa afecta “no sólo a aquellos que están incluidos en la Ley de Contrato de Trabajo, sino un montón de sectores como, por ejemplo, el Estatuto del Periodista”.

En ese sentido, analizó que la modificación del artículo 44, que trata las licencias por enfermedad, se hizo “para usarlo como presa de negociación y darles esa falsa sensación de conquista a quienes entregaron los votos, quién sabe por qué”.

De esta manera, la Diputada apuntó contra sus pares de la oposición formoseña que votaron a favor de esta reforma y consideró que le dieron “la espalda al pueblo”.

“Si se le pregunta a los diputados qué fue lo que votaron, la mitad de los articulados no los deben conocer y la otra mitad, se hacen los tontos porque sabemos que ambos son empresarios; claramente esta ley que desprotege a los trabajadores, a los dos los favorece, así que votaron no representando a sus votantes, sino a su propio interés”, expresó.

Y cerró: “La oposición formoseña, en cualquier ámbito, se maneja de esta manera, porque ellos ocupan los cargos no para representar al sector de la sociedad que los acompaña, sino por sus propios intereses, lo hace el senador Paoltroni, lo hacen estos dos diputados y lo hacen también a nivel local, donde no sabemos en realidad a qué partido pertenecen porque saltan de un lugar a otro”.



