Samaniego sobre la Reforma Laboral: “Basualdo votó en contra de los trabajadores”

En diálogo con AGENFOR, el jefe del bloque justicialista en la Honorable Legislatura de Formosa, Agustín Samaniego, se refirió a la aprobación del proyecto de Reforma Laboral en la Cámara de Diputados de la Nación y apuntó contra el legislador libertario de Formosa, Atilio Basualdo, porque “no piensa” en su provincia y “votó en contra de los trabajadores”.

En principio, sostuvo que esta reforma “cercena derechos por el cual los trabajadores lucharon muchísimo”, por lo que esta aprobación en la Cámara baja “no es una buena noticia”.

En ese sentido, coincidió con el comunicado emitido por el gobernador Insfrán junto a otros cinco mandatarios provinciales donde sostuvieron que “esta reforma laboral está presentada como una modernización” pero, aseguró, “de ninguna manera lo es y tampoco va a generar empleo”.

“Porque lo que señalan es que con esta flexibilización laboral, esta cercenación de los derechos de los trabajadores, a partir de ahora, los empresarios van a salir a contratar, o a poner en blanco lo que hoy está en el mercado informal. Eso es una falacia”, manifestó.

Y añadió que, la experiencia mundial, “ha señalado que no aumenta la tasa de ocupación” y, particularmente en Argentina, “no se está generando empleo porque está en recesión económica” ya que, el modelo económico del Gobierno nacional, “no crece de ninguna manera” y “ya ha fracasado”.

“Está generando mucha marginación, pobreza, desocupación en la Argentina y no es esta la solución de ninguna manera”, insistió.

Un país rico con gente pobre

Asimismo, el diputado citó el texto elaborado por los seis Gobernadores y dijo que “por supuesto había que actualizar la legislación laboral” por “los cambios tecnológicos, la presencia disruptiva de la inteligencia artificial hace de que las leyes puedan ser cambiadas”, pero, aseguró, “no limitando y eliminando derechos de los trabajadores”.

“Todos los artículos que estaban en la ley son favorables a los empleadores. De alguna manera, acá lo que ha fracasado es el modelo económico, la gente no contrata, no amplía su negocio, están cerrando cerca de 22 mil fábricas, emprendimientos. Hay 300 mil personas que en el mercado formal han sido despedidas”, indicó.

Y agregó: “La industria le pone aranceles a lo que produce y a lo que no produce, porque tampoco podemos producir todo, por supuesto, puede entrar un elemento bajo arancel, pero de ninguna forma nosotros vamos a poder importar autos, cubiertas, industrias textiles, industrias de calzado. O sea, está generando una destrucción de la industria a propósito de la Argentina, creyendo que solamente vamos a vivir de algunos sectores que son commodities, como la minería, el agro, los hidrocarburos”.

En este punto, Samaniego reconoció que esas industrias “generan mucho crecimiento económico” pero, lamentó, “no distribuyen”, por lo que, cuestionó, “pretenden un país que sea rico, pero con la gente pobre” y eso “sirve absolutamente de nada”.

En ese orden, el legislador provincial estimó que, dentro de un año, “vamos a ver que esta reforma laboral, lo único que hace es eliminar derechos para los trabajadores y no va a generar un aumento de la tasa de ocupación”.

Diputado anti trabajador

En esa línea, cuestionó al diputado nacional libertario por Formosa, Atilio Basualdo, que “se hacía llamar justicialista, que es el partido de los trabajadores” y “votó en contra” de ellos.

“El Partido Justicialista del cual él dice o decía pertenecer, nació como un partido de los trabajadores, dándole estos derechos, que después de 70 u 80 años, Atilio Basualdo fue corresponsable de esa eliminación”, expresó.

Y profundizó: “Claramente que esto no beneficia a Formosa, porque por supuesto, no piensan en Formosa, sino en ese puñado, y en ver cómo se acomoda con Javier Milei de la mejor manera”.

En ese marco, Samaniego se preguntó: “¿En qué va a beneficiar esta reforma laboral a Formosa? ¿En qué va a beneficiar esto a Las Lomitas, por ejemplo? Donde nuestro Partido, el justicialismo, durante toda su historia, ha defendido los derechos de los trabajadores, le hemos otorgado los derechos y ahora resulta ser que, de la noche a la mañana, se convierte en anti trabajador”.

Entonces, analizó, “o nos miente o, evidentemente, le estaba mintiendo al pueblo Formosa” porque “no defiende a la provincia y a nos trabajadores” sino que “lo único que le interesa son sus intereses personales y familiares”.

Por otro lado, garantizó que “nosotros tenemos la consciencia tranquila” porque “los verdaderos representantes de Formosa y del peronismo formoseño, votaron en contra de la reforma laboral y a favor de los trabajadores”.

“No podemos decir lo mismo del senador Paoltroni, de Atilio Basualdo y del otro diputado nacional (Gerardo González), que votaron en contra de Formosa y en contra de los trabajadores. Esa mancha sí que no se va a ir nunca del derrotero de estas personas”, esbozó.

En cambio, los legisladores justicialistas de ambas cámaras del Congreso, “fueron elegidos con ese mandato popular” y siempre respondieron “al Modelo Formoseño, a Formosa, al Gobernador y al pueblo formoseño”.

“Estamos orgullosos de ello porque siempre van a defender lo que necesite verdaderamente la ciudadanía, que no es esta reforma laboral. Hay veces que estos traspiés muy importantes que tenemos, por lo menos nos permite separar la paja del trigo, separar quién está verdaderamente a favor del pueblo de Formosa y quién no”, resaltó.

Y concluyó: “Cada provincia ya hará su balance, pero acá ya sabemos qué representantes, qué senadores, qué diputados nacionales están a favor de Formosa y a favor de la gente y cuáles no”.



