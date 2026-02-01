El Gobierno provincial lanzó la Canasta Escolar “Vuelta a clases 2026”

En la mañana de este viernes 20, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, y junto a comerciantes locales, lanzó la Canasta Escolar “Vuelta a clases 2026” con un total de 33 artículos que rige desde la fecha hasta el 31 de marzo y cuenta con reintegros importantes en tarjetas bancarias y billeteras virtuales.

En ese marco, el subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario, Édgar Pérez, explicó que este acuerdo de precios se suscribió con el rubro librerías y calzado escolar para el inicio de un nuevo ciclo lectivo y celebró que se concrete, un año más, “esta política pública del Gobierno de la provincia de Formosa”.

“El sector de librerías nos permite acordar precios sobre un listado de 33 artículos, teniendo como premisa que el valor máximo de esta canasta estuviera por debajo de los índices de inflación acumulados”, indicó.

Y aclaró que, “respecto a la base que tomamos el año pasado, el incremento no superó el 30% de valor total de la canasta” lo que adjudicó al “esfuerzo que han hecho los libreros” que, como todo el rubro comercial “no la está pasando bien, pero prefirió, en este acuerdo, resignar algún margen de rentabilidad”.

“Habiendo productos que, respecto al año pasado a valor acordado superaban en algunos casos el 100% de incremento, otros el 50, 70, hablar de menos de un 30% en incremento del valor total es una muy buena señal”, aseveró.

Asimismo, el funcionario indicó que “también se suma el aporte muy valorable de los bancos Formosa e Hipotecario” con sus herramientas de pago.

En el caso del Banco Formosa, las tarjetas de crédito Chigüé y VISA tienen reintegros del 25% del valor de compra con un tope de hasta 20 mil pesos por cuenta; al igual que la billetera virtual ONDA.

“Que te devuelvan dinero en esta Argentina de hoy suena difícil de que suceda en otro lugar, pero lo pudimos hacer gracias a este esfuerzo compartido entre el Gobierno de la provincia y la entidad bancaria”, esbozó.

Aclaró también Pérez que “el consumidor no está obligado a comprar la totalidad de los 33 artículos para tener los beneficios de precios” sino que “se han establecido precios máximos para cada uno de los productos que integra la lista” por lo que se pueden adquirir los mismos en las librerías que forman parte del acuerdo.

“Y ser parte de un sorteo gratuito solamente con el ticket de compra, se le entrega un talonario que deposita en una urna y en la primera semana del mes de abril vamos a estar sorteando premios importantes para aquella familia que decidió apoyar esta iniciativa de Gobierno, al comercio local que es tan importante y también llevarse los beneficios de tener precios acordados”, señaló.

Por último, el Subsecretario puso en valor esta acción por “el cuidado del bolsillo del trabajador que ya es un hecho significativo en una Argentina donde la política nacional ha generado destrucción de puertos de trabajo, de pymes como son estas librerías, que muchas se siguen sosteniéndose con el esfuerzo y el trabajo y son acompañadas por este tipo de políticas por el Gobierno provincial”.

“No es así desde la política nacional, leyes como la que tuvo media sanción anoche, habla a las claras que se está atentando contra los puestos de trabajo, contra la generación del empleo y que en Formosa tengamos la posibilidad de que un Estado presente con política pública activa, pueda seguir generando este tipo de acciones en beneficio de la comunidad es muy bueno”, concluyó.







