La UPLaB llevó a cabo una nueva campaña de soja

En el campo experimental de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) se concretó una nueva campaña de soja, integrando producción, monitoreo y formación académica en territorio.

De la misma participaron docentes y estudiantes de 1° a 5° año de la carrera de Ingeniería en Producción Agropecuaria, aunando de esta manera saberes de las cátedras de Matemática, Fisiología Vegetal, Terapéutica Vegetal, Producción de Cereales y Oleaginosas y Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS).

Desde la UPLaB destacaron que “cada estadio de cultivo se transformó en una instancia de aprendizaje real, fortaleciendo así la formación técnica y el compromiso con el desarrollo agropecuario regional”.

Además, indicaron que “durante todo el ciclo se realizó un seguimiento sanitario y agronómico intensivo, con monitoreos periódicos de malezas, enfermedades fúngicas y complejo de chiches, ajustando estrategias de manejo según umbrales y condiciones ambientales”.

En cuanto a lo realizado, se dieron a conocer en detalle los datos técnicos y cómo se trabajó para mayor precisión de la labor llevada a cabo por los estudiantes y cuerpo docente de esta institución universitaria.

En ese sentido, precisaron que, en cuanto a los datos técnicos destacados, el cultivo antecesor fue avena strigosa, mientras que la siembra fue el 18 de septiembre del 2025.

El grupo de madurez seis se trató de un ciclo corto (RR), la densidad lograda fue de 340.000 plantas/hectárea, la superficie 3,4 hectáreas, el rendimiento 4,3 toneladas/hectárea, en tanto que el inicio de floración fue el 28 de octubre del año pasado y la cosecha el 18 de febrero del 2026.

Se trabajó con control post-emergente temprano, aplicaciones estratégicas de insecticidas y fungicidas, refuerzo ante reinfestaciones (incluyendo uso del dron en momentos críticos), corrección de escapes de gramíneas y desecación pre-cosecha para uniformidad.



