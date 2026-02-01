Los capturaron por tener causas pendientes con la Justicia

También incautaron una motocicleta con pedido de secuestro

Miembros de la brigada investigativa del Comando Patrulla Seguridad Urbana de Clorinda secuestraron una moto Honda XR de 150 cilindradas y detuvieron a dos sujetos por los delitos de “Hurto” y “Robo y amenaza con el uso de arma blanca”.

Las intervenciones se registraron este lunes cuando los investigadores realizaban tareas preventivas por los distintos barrios de la segunda ciudad.

Primero detuvieron a un hombre de 19 años en el barrio Libertad, que registraba pedido de captura en una causa de “Hurto”, registrada en la Subcomisaría Primero de Mayo.

Luego apresaron a otro joven, de 24 años, que está involucrado en una causa por “Robo y amenaza con el uso de arma blanca” registrada en la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera y secuestraron la motocicleta Honda XR, 150 cc, en la que se desplazaba al momento de cometer el ilícito, la cual contaba con pedido de secuestro.

Por último, detuvieron a un sujeto de 33 años que se encontraba con pedido de captura por el delito de “Hurto” en una causa iniciada en la mencionada comisaría.

La moto fue trasladada hasta la dependencia policial y se notificó a los detenidos de su situación procesal, a disposición de la Justicia provincial.



