Nutrifor recibió un nuevo cargamento de harina de algarroba de productores formoseños

En comunicación con AGENFOR, la ingeniera Andrea Vargas, supervisora de producción de la empresa Alimentos Nutritivos de Formosa (Nutrifor), confirmó que, en la mañana de este viernes 27, recibieron un cargamento de tres mil kilos de harina de algarroba directo desde el oeste provincial de la mano de la Asociación Perla Formoseña; y anticipó que, próximamente, recibirán uno más de mil kilos de Lote 8.

“Estamos muy contentos de poder recibir un producto que viene de las comunidades originarias y criollas de nuestro oeste provincial; y con el cual elaboramos diferentes productos de la empresa, que es emblema de nuestro Modelo Formoseño, como es el caso de la leche con harina de algarroba, la harina de algarroba fraccionada, que se utiliza para productos de pastelería, y vamos a arrancar con este proceso de producción”, indicó.

Asimismo, puso en valor que Nutrifor forme parte de este circuito de producción que permite, además, que “nuestros productos regresen a las comunidades a través de los distintos planes sociales que tiene la provincia de Formosa”.

“Esta es la primera carga, faltaría una de la comunidad del Lote 8 y eso completaría lo que es el circuito de producción de este año, de lo que fue la zafra del año pasado”, indicó.

En cuanto a la harina de algarroba, Vargas explicó que “tiene una altísima propiedad nutricional en diferentes sentidos” además de ser un producto libre de gluten, por lo que “se está incorporando también a lo que es la alimentación y a los planes nutricionales”.

“Es un producto que tiene identidad formoseña, porque es elaborado por las comunidades originarias y criollas, integrando esto a un circuito de la economía regional de nuestra provincia, y promoviendo la identidad de nuestros productos y el valor agregado a la materia prima”, cerró.







