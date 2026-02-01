Un mensaje que orientará a la ciudadanía acerca de los acontecimientos políticos por venir

Este es año bisagra en el contexto de los grandes acontecimientos políticos por venir.

De allí la expectación que genera el mensaje que dirigirá Gildo Insfrán al pueblo de Formosa este domingo 1 de marzo en coincidencia con la inauguración de las sesiones de la Legislatura.

Hay quienes están aguardando la referencia eventual del mandatario acerca del avatar nacional, continental y mundial como acostumbra a hacerlo.

Otros se detendrán a evaluar lo realizado en 2025 y lo que se ha previsto para este 2026 en el contexto de la Nación en la que Formosa no está incluida ante la prácticamente nula relación con las aspiraciones y demandas del pueblo de Formosa.

Ello no es novedoso, aunque tiene antecedentes en la inolvidable administración de Mauricio Macri quien paralizó todas las obras que contaban con presupuesto asegurado durante el ramo final de Cristina Fernández de Kirchner y hasta con contratos firmado con las empresas por el solo motivo de contar con un gobierno peronista disociado ideológicamente con el ideario del gobierno nacional.

Esa situación fue rechazada por la ciudadanía que le negó continuidad a Macri y optó por el regreso del PJ al poder en la persona de Alberto Fernández que fue condicionada por la inesperado y grave pandemia que empezó en marzo de 2020 y se prolongó, al menos hasta 2022.

Las obras se reactivaron y hubo un respiro en la relación confusa que se había generado por esa opción centralista y neoliberal contraria a la del justicialismo en el contexto de una realidad que demandaba marginar ese comportamiento ya que la realidad mundial, continental y nacional exigía acompañar y contener a los más necesitados de justicia social.

Todo ese escenario de repite y hasta multiplica en el marco de una gestión nacional en la que aparecen los actores políticos mileístas sorprendiendo por su determinación individualista cuando, con anterioridad, trabajaron en bloques que mostraban una suerte de abroquela miento de estados federales que privilegiaban la unidad y solidaridad ante la arremetida del centralismo porteño.

Se puede tener una idea cierta acerca de ese aislamiento de Formosa por parte de la legión libertaria en el discurso de sus representantes en el Congreso Nacional que en lugar de privilegiar su ocupación en favor de todos los sectores de la vida formoseña optan por requerir sanciones contra las autoridades locales que fueron electas en comicios que no fueron objetados.

La democracia vigente demanda el respeto a los mandamientos constitucionales que difieren de los comportamientos básicos de la convivencia que no encuentran compresión en el soporte argumental de los actores ligados al PN.

Todo este cúmulo de situaciones será aclarado este domingo por Gildo Insfran quien de alguna manera lo por venir en lo político, más aún con el antecedente de la sanción de una nueva Constitución Provincial que contiene novedades que anticipan respuestas respecto de un tiempo electoral que ya empieza a visualizar cómo se desarrollará cada uno de los acontecimientos respecto de 2027.

Insfrán se alista para leer su mensaje en la Legislatura ante los diputados y dirigido al pueblo formoseño que sabrá cómo se gestionó desde el Modelo propio desde diciembre de 2023 hasta ahora por la absoluta ausencia del gobierno nacional.

Este lunes 2 de marzo estará presente en un acto en el que coincide con el inicio de clases correspondiente al año educativo 2026 y el repetido gesto del PEP que distribuye lo que necesita la familia formoseña para que sus hijos puedan educarse sin exigencias respecto de la adquisición de los elementos básicos para que superen con equidad el tiempo de enseñanza primario y secundario.

A ello se le suma la inauguración de tres nuevos edificios que serán puestos al servicio del sistema educativo provincial, todo lo cual debe reconocerse como valioso y válido ya que se lleva a cabo más allá de las rispideces en la relación circunstancial con las autoridades nacionales y marcando el cumplimiento del ideario de Insfran en cuanto a que la educación es una cuestión de estado.

Desde el mismo inicio de su gestión ha privilegiado su apuesta a la educación pública, gratuita y a la oferta de una infraestructura escolar con todas las comodidades para que los docentes y alumnos puedan desarrollar en igualdad de oportunidades y en aras de la calidad educativa, el sistema de enseñanza y aprendizaje.

Ya son más de 1552 obras educativas inauguradas por Insfrán distribuidas a lo largo y ancho del territorio.

Queda relejada de este modo la visión gubernamental acerca de la vigencia de un Estado presente y fundamentado en la planificación que se refleja en los contenidos del Modelo Formoseño , ése que garantiza que cada formoseño, viva donde viva, tenga igualdad de oportunidades para realizarse en su propio suelo.

-por Justo L. Urbieta-



