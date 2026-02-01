Intervención gubernamental ante situación de vulneración de derechos en la ciudad de Clorinda

La Dirección de Niñez y Adolescencia del Ministerio de la Comunidad de la provincia de Formosa intervino ante una grave situación de vulneración de derechos que involucró a dos hermanitos de 4 y 6 años en la ciudad de Clorinda, y llama a la comunidad a no difundir versiones no verificadas que solo generan preocupación y confusión.El organismo de protección, al tomar conocimiento de la situación de vulneración de derechos a través de la Línea 102, activó los protocolos vigentes, solicitando al Juzgado de Menores la adopción de las medidas correspondientes para resguardar la integridad física de los niños.En este marco, se dispuso su separación del entorno familiar y la realización de las constataciones médicas.Una vez retirados del ámbito familiar, los niños fueron asistidos por el equipo médico del Hospital de Clorinda “Dr. Cruz Felipe Arnedo”, donde se evaluó el estado de salud de ambos. Durante todo el procedimiento, estuvieron acompañados por el equipo de la Dirección, desde el momento de la separación de las personas señaladas como cuidadoras.En virtud de lo actuado, la Dirección de Niñez y Adolescencia dispuso la institucionalización inmediata de los niños en Residencias Socioeducativas dependientes del Estado provincial, en el marco de una Medida Excepcional de Protección de Derechos conforme al artículo 39 de la Ley Nacional N° 26.061.Asimismo, se concretó el traslado y la posterior internación de ambos en el Hospital “La Madre y el Niño” de la ciudad de Formosa, a fin de garantizar atención médica integral y el correspondiente seguimiento clínico y psicológico, manteniéndose en todo momento la comunicación con el Juzgado de Menores de Clorinda y la continuidad de las actuaciones administrativas y judiciales.Desde el organismo se aclara que son absolutamente falsas las versiones que circulan —especialmente audios difundidos en redes y servicios de mensajería— que indican el fallecimiento de la niña. En ese sentido, se llevatranquilidad a la población al confirmar que ambos niños se encuentran actualmente bajo resguardo del Estado provincial, en una residencia socioeducativa y con el cuidado y acompañamiento interdisciplinario correspondiente.Asimismo, se remarca la necesidad de resguardar la identidad y la intimidad de los menores de edad, evitando prácticas que puedan implicar su revictimización.En este sentido, la Dirección de Niñez y Adolescencia insta a la comunidad a actuar con responsabilidad y a no difundir información no confirmada, ya que este tipo de conductas puede entorpecer las intervenciones y generar alarma social innecesaria.Asimismo, se resalta la importancia de dar aviso oportuno ante situaciones de vulneración de derechos, ya que la intervención rápida y articulada de los organismos competentes —como en este caso lo fueron la Línea 102, la Dirección de Niñez y Adolescencia, la Policía de la Provincia, el Juzgado local y los hospitales de Clorinda y de la Madre y el Niño de la ciudad capital— permite arribar a resultados favorables en la protección de niñas, niños y adolescentes.Cabe recordar que, ante cualquier situación o sospecha de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, la Línea 102 es un canal oficial de anoticiamiento, gratuito y disponible las 24 horas, los 365 días del año.Se puede acceder llamando directamente al 102 desde cualquier teléfono, o bien comunicándose al WhatsApp 3704002175. La intervención temprana, oportuna y responsable de la comunidad resulta fundamental para proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes.