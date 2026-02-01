Notable adhesión mercantil al paro nacional de la CGT

El Centro de Empleados de Comercio – Filial Formosa resaltó el notable acatamiento que tuvo en el ámbito comercial el paro nacional de actividades, sin movilización, por 24 horas dispuesto por el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), del que forma parte la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

Así lo destacó el secretario general del CEC-Formosa, Aníbal Alarcón, quien advirtió que “la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei atrasa cien años en lo que respecta a conquistas y derechos adquiridos por los trabajadores y las trabajadoras”.

Tras afirmar que “esta iniciativa gubernamental por donde se la mire es una aberración legislativa”, el sindicalista manifestó que “su aprobación bien podría ser considerada el acta de defunción del empleo y salario de los argentinos”.

“Estamos yendo a contramano del mundo, mientras en los países avanzados buscan reducir el horario laboral, acá lo incrementamos cuatro horas más. Ni que hablar de la famosa bolsa de horas de trabajo que afectará a quienes que tienen que cumplir con trabajos distintos a contra turno. Otro adefesio fue el disparatado artículo referido a las licencias por razones de salud como así también el porcentaje que se descontará del sueldo para conformar un fondo indemnizatorio. O sea todo pensado para beneficiar a los empresarios y perjudicar totalmente al pueblo trabajador”, puntualizó.

Alarcón indicó que “no vamos a permitir que se siga destruyendo la industria nacional frente a un pronóstico desolador que anticipa el cierre de más de treinta mil pymes durante el 2026. El lugar de los trabajadores es el comercio, la fábrica, la empresa, no la calle”.

Luego de manifestar que “no vamos a permitir que el ajuste lo hagan otra vez los que menos tienen, los trabajadores precarizados y desocupados, los jubilados y los sectores más vulnerables, que ya viven en condiciones sociales extremadamente difíciles”, el titular del CEC-Formosa señaló que “los números deben cerrar con los trabajadores adentro”.



