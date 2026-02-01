Aprehendieron a un hombre por abuso sexual y secuestraron una motocicleta

• El rodado fue utilizado para cometer el ilícito

Investigadores de la División Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a un sujeto implicado en una causa de abuso sexual, perpetrado en esta ciudad.

Días atrás por la mañana, una mujer de 35 años caminaba por calle Belgrano N° 300, cuando en forma repentina se le acercó un individuo en una moto Honda Wave, la manoseó y se dio a la fuga.

Ante la situación, la víctima radicó la denuncia y se inició la investigación del caso, que incluyó tareas de relevamiento y verificación de los registros fílmicos, lo que permitió la individualización del depravado.

De esa forma, se ubicó al individuo de 20 años, a bordo de la motocicleta, en la manzana 41 del barrio Antenor Gauna.

Luego el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, ordenó el allanamiento de la vivienda del presunto autor, se lo detuvo y secuestraron prendas de vestir, un teléfono celular y la moto.

El sujeto fue trasladado hasta la dependencia policial, se lo notificó de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).











