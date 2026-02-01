El PAIPPA lanzó la Siembra de Segunda en Villa Dos Trece

Este jueves 19 de febrero, desde las 8:30 horas, el Gobierno de Formosa a través del Instituto PAIPPA y el Ministerio de Producción y Ambiente, lanzó la Siembra de Segunda de maíz, cucurbitáceas y hortalizas, en la chacra de la productora Ignacia Pereira de la colonia San Juan en la localidad de Villa Dos Trece.

En ese marco, el administrador del IPAIPPA, Rubén Casco, indicó que además participaron de la jornada productores de otras jurisdicciones de la región sur como Villafañe y El Colorado.

“Hubo muy buen acompañamiento de los productores de esta región acompañando lo que es esta nueva temática de Siembra de Segunda, donde cada familia en cada colonia hará un aporte solidario a sus comedores de escuelas, adultos mayores, centros de salud en el costo de producción y el costo mínimo de lo que es la preparación de su equipo”, sostuvo.

Asimismo, el funcionario explicó que, si bien en esta oportunidad realizaron el lanzamiento, el acompañamiento a las familias productoras “viene desde mucho antes” ya que, luego de “la parte técnica”, coordinan “lo que va a ser cuando hagamos el aporte solidario a comedores y escuelas” que, consideró, “va a ser un rasgo importante tanto en la provincia como en los municipios”.

En ese sentido, destacó la presencia y compromiso de las mujeres paipperas que también participaron de la jornada en la que hicieron “la entrega inicial” de semillas para que inicien sus labores ya que “muchas familias tienen el suelo preparado”.

A su vez, Casco recordó que este lanzamiento inició en Laguna Blanca la semana pasada con maíz y cucurbitáceas y, anticipó que, para abril, harán lo propio con las hortalizas “que también hay diversas variedades”.

“Y este viernes, a la misma hora, vamos a estar al sur de Ingeniero Juárez, en El Mistolar, también en la chacra de un paippero, para concretar este lanzamiento de Segunda en el oeste provincial, abarcando a cinco localidades importantes”, cerró.



