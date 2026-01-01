No hay alerta por sífilis en Formosa: Los datos oficiales desmienten versiones alarmistas

El infectólogo Julián Bibolini pidió responsabilidad al comunicar sobre Infecciones de Transmisión Sexual y resaltó el abordaje sostenido de prevención, diagnóstico y tratamiento en la red de salud pública provincial.

Ante afirmaciones públicas que describen a Formosa en una “situación crítica” y en “alerta” por sífilis, el sistema público de salud aclaró que no existe alerta sanitaria declarada y que esas expresiones no se sostienen en datos oficiales ni en la realidad del trabajo territorial.

El médico infectólogo, doctor Julián Bibolini, remarcó que el abordaje de las infecciones de transmisión sexual exige responsabilidad comunicacional: “No se puede instalar temor en la población con afirmaciones sin sustento. La salud pública se gestiona con datos, vigilancia y trabajo territorial”.

Señaló además que hablar de sífilis es necesario porque es prevenible y tratable, pero que instalar conclusiones alarmistas sin respaldo técnico genera confusión y obstaculiza la prevención.

En el mismo sentido, aclaró que en Formosa no hay “silencio” ni “ausencia de acciones”. Existe un esquema sostenido de prevención, testeo, diagnóstico y tratamiento en la red pública, con trabajo territorial permanente, provisión de insumos y seguimiento clínico y epidemiológico, por lo que resulta incorrecto afirmar que el sistema sanitario “mira para otro lado”.

Bibolini explicó que, según el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0), en 2024 la Argentina registró una tasa nacional de 93 casos de sífilis cada 100.000 habitantes. En ese contexto, Formosa notificó 776 casos (509 en mujeres y 267 en varones), con una tasa de 151,4, lo que no ubica a la provincia entre las jurisdicciones con mayores tasas del país.

En el mismo período, se registraron tasas más elevadas en Córdoba (223,5), San Luis (215,5), Jujuy (205,1), Santa Fe (162,4) y Chaco (159,6), todas por encima de Formosa.

El infectólogo enfatizó que hablar de “brote”, “alerta” o “situación crítica” requiere criterios técnicos y comunicación oficial basada en vigilancia. “Los números deben leerse con cuidado. Un mayor número de casos notificados puede deberse a más testeos y controles, y a una vigilancia activa, no necesariamente a un aumento real de contagios”, indicó.

Respecto del trabajo sanitario, Bibolini recordó que en Formosa existe prevención sostenida desde el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, con eje en el Primer Nivel de Atención, donde se promueve la doble protección, la consejería en salud sexual, los controles sistemáticos, la atención pregestacional y pos evento obstétrico, y el acceso gratuito a métodos anticonceptivos.

Asimismo, señaló que la provincia cuenta con una red de laboratorios públicos gratuita e integrada, organizada bajo un esquema de complejidad creciente, que permite diagnóstico oportuno, derivación de muestras cuando corresponde, detección temprana y seguimiento epidemiológico de cada caso, sin barreras geográficas ni económicas, incluso en el interior provincial.

En ese marco, sostuvo que la respuesta del sistema no depende de afirmaciones, sino de circuitos de atención activos y accesibles.

En relación con la sífilis congénita, subrayó que se trata de un evento prevenible si se garantiza control prenatal, diagnóstico y tratamiento oportuno. Por eso, insistió en reforzar el seguimiento durante el embarazo, sostener la consulta temprana y asegurar el acceso al tratamiento indicado, además de promover el uso de preservativo y el testeo cuando corresponde.

Finalmente, Bibolini advirtió que instalar escenarios de alarma sin evidencia no ayuda: “Lo grave no es hablar de ITS: hay que hablar, informar y prevenir. Lo grave es usar un tema sanitario para instalar miedo. En Formosa hay prevención, diagnóstico, tratamiento y respuesta territorial”.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se solicitó a la comunidad informarse por canales oficiales y acudir al centro de salud más cercano ante cualquier duda. La prevención se fortalece con información clara, controles a tiempo y acceso garantizado al diagnóstico y al tratamiento.







