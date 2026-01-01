El Gobernador inaugurará el gimnasio terapéutico con pileta de la Casa de la Solidaridad del barrio Guadalupe

El próximo viernes 6 de febrero, desde las 8:45 horas, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezará la inauguración del gimnasio terapéutico con pileta de la Casa de la Solidaridad del barrio Guadalupe administrado por el Instituto de Pensiones Sociales (IPS), organismo que contiene a miles de personas mayores en la provincia.

Al respecto, el diputado provincial, Hugo Arrúa, quien ofició como administrador del IPS, se refirió a esta “obra muy importante” que fue parte de su gestión y consideró que significa que “nuestro Gobierno está en todos los ámbitos de la realidad social”.

“En este caso, con un sector, una franja generacional muy sublime, que son nuestros adultos mayores. Es una forma de demostrar verdaderamente cómo nosotros los honramos”, aseveró.

Y explicó que esta nueva obra “va a servir para que todos los beneficiarios del IPS, obviamente, de manera organizada, puedan participar de la pileta terapéutica que además va a tener un jacuzzi comunitario, que es para 20 personas aproximadamente, donde van a poder hacer los masajes terapéuticos”.

En cuanto a la pileta, el legislador precisó que “tiene una profundidad de un metro, para poder hacer los ejercicios correspondientes de manera acuática” lo que permitirá un impacto menor en los ejercicios que si lo hicieran “en tierra firme”.

“Entonces, esto es un gran adelanto, una vez más, del Gobierno de la provincia de Formosa para nuestros adultos mayores”, ratificó.

Por último, Arrúa estimó que, luego de la inauguración, armarán los cronogramas correspondientes para que “todas las Casas de la Solidaridad de todos los barrios puedan concurrir”.

“Y usarlo no solamente como una cuestión terapéutica, sino también como recreación. Así que estamos muy felices por lo que se va a inaugurar”, cerró.

La obra

El proyecto se emplaza en el patio de la Casa de la Solidaridad del barrio Guadalupe de la ciudad de Formosa, cuya superficie es de 880 metros cuadrados y al cual se accede por calle Corrientes, a través del interior de la Casa, y por el patio de servicio sobre calle Echegaray.

El complejo cuenta con una pileta de mayor tamaño y poca profundidad, para prácticas de aquagym; una pileta de hidromasaje para tratamientos terapéuticos; un sector de duchas externas, para higienizarse antes y después de las prácticas; un sector de aparatos de gimnasia de baja intensidad; dos pérgolas con bancos que brindan sombra; una cancha de tejo reacondicionada; un sector de sanitarios y duchas cubiertas y, por último, un sector de sala de máquinas y depósito de productos para el mantenimiento de las instalaciones.







