Se reunió la renovada Comisión de Jóvenes Arquitectos 2026

Con el entusiasmo de un nuevo ciclo que comienza, el pasado 4 de febrero se llevó a cabo la primera reunión del año de la Comisión de Jóvenes del Colegio Público de Arquitectos de Formosa.El encuentro contó con la presencia del Presidente de la Institución, el Arq. René Cano, quien acompañó a los integrantes de esta renovada mes de trabajo en la definición de los lineamientos estratégicos para el 2026.

"Pusimos en marcha los motores para un año lleno de proyectos", expresaron.

Un equipo comprometido

La Comisión quedó conformada por un grupo de profesionales dispuestos a trabajar por el crecimiento del sector:

Arq, Nahuel Brito

Arq, Antonella Della Roca

Arq, Aldana Aguilera

Arq, María Coreaga

Arq, Juan José Coronel

Arq, Rodrigo Merlo

Objetivos 2026 Construyendo el futuro profesional

Durante la sesión se determinaron las metas prioritarias que guiarán las acciones de este año, enfocadas en fortalecer el vínculo entre los colegas y la institución.

*Acompañamiento integral:

Brindar apoyo y guía a los recientes matriculados en sus primeros pasos en el ejercicio profesional.

*Formación continua; Coordinar espacios de capacitación técnica y actualización en nuevas tecnologías aplicadas a la arquitectura

*Difusión institucional: Potenciar la comunicación de las actividades y beneficios que ofrece el Colegio.

*Asesoramiento técnico: Generar un espacio de consulta y respaldo para el desarrollo de la labor diaria.

Desde la mencionada comisión señalaron que con entusiasmo comenzaron a diagramar las actividades del calendario anual, buscando que cada colega encuentre en el espacio una herramienta para su desarrollo.











