Meza sobre las próximas inauguraciones: “Tienen un profundo significado político, social y educativo para la comunidad”

Los modernos edificios de la EPES N° 103, la EJI N° 34 y la EPEP N° 548, serán habilitados por el gobernador Gildo Insfrán el próximo 2 de marzo.

En la víspera del inicio del ciclo lectivo 2026, el profesor Juan Meza, director de Nivel de Educación Primaria, brindó detalles sobre la inminente inauguración de las nuevas unidades educativas en los barrios Fray Salvador Gurrieri y 28 de Junio.

Al dialogar con esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Meza subrayó que “estos barrios tienen un profundo significado político, social y educativo para la comunidad, y de manera muy contundente también para el sistema educativo del Modelo Formoseño”.

Asimismo, destacó que las obras no solo se destacan por su arquitectura “majestuosa”, sino también “por su capacidad operativa para transformar la realidad social del sector”.

Respecto a la EPEP N° 548, ubicada en el Fray Salvador Gurrieri, precisó que “está diseñada para albergar a una matrícula estimada de 980 niños y niñas del nivel primario”.

Además, señaló que “el equipamiento logístico está totalmente listo” para comenzar el ciclo lectivo, precisando que “los salones ya están equipados con mobiliario y los kits escolares listos para ser entregados”.

Resaltó que “estuvimos trabajando en la organización de lo que va a ser la planta funcional de la institución y organizando los grados con un plantel docente importante”.

Y al concluir, aseguró que “tenemos como prioridad dar respuesta a todas las familias”, transmitiendo “tranquilidad porque todas las inquietudes van a ser atendidas y resueltas”.



