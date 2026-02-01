Dengue: Casos positivos sin variaciones esta semana

Solicitan a la comunidad continuar con las medidas de prevención: descacharrizado, eliminación de objetos que puedan acumular agua, uso de larvicidas y repelente, entre otras acciones de cuidado.

El Gobierno de Formosa informó que en la última semana se realizaron 5.098 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando cinco de ellos resultado positivo a dengue.

Los mismos corresponden a la ciudad de Formosa con un caso y en el interior se registró un contagio cada una en las localidades de Pirané, Ibarreta, Pozo del Tigre y San Martín Dos.

Asimismo, indicaron que no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital; tampoco hay pacientes tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia ni fallecidos por dengue.

Las llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes con dengue fueron 24 en total.

En cuanto a los datos acumulados de la provincia, informaron que son en total 40 casos diagnosticados desde el 1 de enero 2026 a la fecha; el serotipo viral circulante es DEN 2 y no hubo fallecimientos por dengue desde el 1 de enero de 2025 a la fecha.

Para las acciones de control focal domiciliario y de protección personal se bloquearon 4.450 viviendas; se visitaron 7.917; cerradas fueron 2.463; en 1.004 se negó el ingreso a la brigada sanitaria y en 365 se erradicó larvas del mosquito.

Además la provisión de repelentes y larvicidas fabricados por LAFORMED fue de 4.450 y para la logística implementada para las acciones de control del Aedes Aegypti se afectaron 359 personas.



