Medicina de la Universidad de Mar del Plata agradeció la formación brindada a sus estudiantes en hospitales de Formosa

Autoridades de la Escuela Superior de Medicina recorrieron cuatro efectores del sistema público provincial, donde siete alumnos del último año realizaron su Práctica Final Obligatoria entre abril y diciembre de 2025.

En la mañana del lunes 23, el decano de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el doctor Adrián Alasino, junto al jefe de la Práctica Final Obligatoria (PFO), el doctor Julio Sambueza, realizaron una recorrida institucional por hospitales de la provincia de Formosa con el propósito de agradecer el acompañamiento brindado durante las prácticas de los estudiantes.

La visita incluyó el Hospital de la Madre y el Niño, el Hospital Distrital 8 “Eva Perón”, el Hospital de Día 2 de Abril “Dr. Adolfo Lippmann” y el Hospital Interdistrital Evita. En cada institución fueron recibidos por directores, equipos de conducción y profesionales que intervinieron en la formación de los futuros médicos a lo largo de los nueve meses de rotaciones.

También formó parte de la jornada el doctor Julián Bibolini, decano de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), quien acompañó los encuentros y el intercambio con los equipos sanitarios.

Durante la recorrida, el doctor Alasino expresó su reconocimiento al Gobierno provincial y al Ministerio de Desarrollo Humano por la experiencia formativa brindada. “Venimos a agradecer este primer año de trabajo con nuestros estudiantes, que han concluido su último año de carrera muy contentos y satisfechos. Fueron siete en total y para nosotros es fundamental conocer de cerca cómo fue su experiencia”, señaló el decano.

En ese sentido, destacó el valor de los hospitales formoseños como espacios de aprendizaje y remarcó la importancia de sostener el intercambio para seguir fortaleciendo la formación práctica y el vínculo institucional.

Por su parte, el director del Hospital Interdistrital Evita, el doctor Samuel Gutiérrez, valoró de manera positiva la experiencia y manifestó la voluntad de continuar con la propuesta formativa. “Para nosotros es una gran satisfacción y queremos continuar. El grupo que vino se comportó de manera excelente, se adaptó a las normas institucionales y participó activamente en todas las actividades académicas”, afirmó.

Estas prácticas se desarrollaron en el marco del convenio de cooperación firmado en mayo de 2024 entre el Ministerio de Desarrollo Humano y la Universidad Nacional de Mar del Plata, con el objetivo de promover acciones conjuntas en docencia, investigación y extensión.

El acuerdo estableció la realización de pasantías rotatorias para estudiantes del último año de Medicina en hospitales provinciales, con una duración de nueve meses.

La jornada reafirmó el compromiso de ambas instituciones de sostener y fortalecer este tipo de intercambios académicos, que enriquecen la formación profesional de los estudiantes y consolidan el perfil docente del sistema de salud público provincial.



