El Museo Juan Pablo Duffard se encuentra cerrado por refacción

La directora de Patrimonio Sociocultural, Graciela Buiatti, informó que hasta el 6 de abril el Museo Histórico y Regional “Juan Pablo Duffard” se encontrará cerrado por refacción.

Dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y precisó que “se está trabajando en el arreglo de paredes, luces y lo que sea necesario” y agregó que “abrirá sus puertas en la noche del martes 7 de abril para celebrar un nuevo aniversario de la Fundación de la Ciudad de Formosa que se conmemora al día siguiente, es decir el miércoles 8”.

También, informó que “el personal del lugar continúa trabajando a puerta cerrada y es el encargado de restaurar y mejorar la presentación de los objetos y materiales que están en exposición”.

Cabe recordar que el Museo Histórico y Regional “Juan Pablo Duffard” está situado en la Avenida 25 de Mayo esquina calle Belgrano. Cuenta con nueves salas temáticas en donde se encuentran resguardados objetos y documentos relacionados a la fundación de la ciudad, de aquellos antiguos pobladores de la Villa Formosa; las familias fundadoras, la cultura indígena, las expediciones y sucesos militares; la evolución política, social y cultural del territorio; los Gobernadores y los símbolos provinciales.



