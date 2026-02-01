45º Fiesta del ternero y novillito formoseño

El miércoles 18 de marzo se realizará la 45° Fiesta Provincial del Ternero y Novillito Formoseño que es organizada por la Sociedad Rural de Formosa y la firma consignataria Ganadera Don Raúl S.R.L. La misma tendrá lugar en el predio ferial de la entidad ubicada en el kilómetro 1164 de la ruta Nacional 11, en Villa del Carmen.

Desde ya se anticipó que, simultáneamente, se realizará la 44º Exposiciones Regionales de Terneros Brangus y Braford, previéndose que el ingreso de los animales; terneros, terneras, novillos, novillitos y vaquillas todas haciendas seleccionadas de campos de nuestra provincia, trazadas y sin trazar; al predio ferial será los días lunes 16 y martes 17, la jura de clasificación será ese mismo día a partir de las 19 hs. y las ventas tendrán lugar el miércoles 18 a partir de las 14,00 hs.

Asimismo saldrán a la venta cabezas de invernadas, totalizando mas de 2500 los animales que estarán en el predio ferial, con un plazo de pago a 30 y 60 días. Durante el mismo, las compras se podrán hacer en forma presencial o través del canal de straeming de la firma consignataria (https://www.youtube.com/@ganaderadonrauloficial).

Para mayor información los interesados deberán comunicarse con la Sociedad Rural de Formosa, sito en Dean Funes 722, o al teléfono (0370) 4435731.-