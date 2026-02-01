Más de 500 niños y niñas disfrutaron de la Colonia de Vacaciones de Verano Municipal

Con gran éxito concluyó la Colonia de Vacaciones de Verano Municipal, que contó con la participación de más de 500 niños y niñas que disfrutaron de las múltiples actividades recreativas, deportivas y formativas que se llevaron a cabo, tanto en las canchas del Complejo Deportivo Municipal “Los Iglú” como en la pileta del Club AME (Asociación Mutual de Empleados bancarios).

Al respecto, el responsable de la Dirección de Deportes de la comuna, Guillermo Ovelar, precisó que, durante las seis semanas que se desarrolló la colonia, participaron más de 540 chicos. Todos ellos pudieron entretenerse con las numerosas visitas guiadas, entre ellas al Serpentario del Regimiento de Monte 29, al Museo Ferroviario y al de la Provincia, y a la Feria de Artesanos, entre otros.

Además, se divirtieron jugando al fútbol, al básquet, al hockey, al handball, o practicando canotaje, natación, senderismo y caminatas, entre las múltiples actividades deportivas y recreativas al aire libre planificadas especialmente para fomentar el compañerismo y el respeto, promover hábitos saludables a través del deporte, incentivar el aprendizaje mediante experiencias prácticas y fortalecer la autonomía y confianza en los niños.

“La Colonia de Vacaciones de Verano ‘Iglusitos’ finalizó con resultados altamente positivos, evidenciándose una gran participación, compromiso y entusiasmo por parte de los niños. Las actividades desarrolladas permitieron no solo el disfrute del período vacacional, sino también el fortalecimiento de valores, habilidades sociales y prácticas deportivas, consolidando a la colonia como un espacio fundamental de contención, formación y recreación para la comunidad”, destacó Ovelar.



