Hallaron a un adolescente que se ausentó del Centro de Atención Integral Juvenil

• Fue localizado en el barrio Eva Perón, cerca de la casa de un familiar

Efectivos de la Delegación “8 de Octubre”-Distrito Cinco-del Departamento Informaciones Policiales encontró a un joven que se ausentó del Centro de Atención Integral Juvenil, tras la activación del protocolo de búsqueda.

El hecho se registró en la tarde del lunes último, cuando se tomó conocimiento del caso y se dio inmediata intervención a las dependencias policiales de la ciudad para su localización.

A partir de ese momento, se realizaron tareas investigativas y recorridas en distintos sectores de la capital, con la colaboración de otras unidades operativas, a fin de establecer su paradero.

Finalmente, alrededor de las 22:30 horas de ese mismo día, el adolescente fue hallado en inmediaciones a la vivienda de un familiar, en el barrio Eva Perón.

Tras ser contenido por los efectivos policiales, fue trasladado nuevamente al Centro de Atención Integral Juvenil, a disposición de la Justicia, por estar involucrado en una causa judicial registrada en la Comisaría Seccional Sexta.