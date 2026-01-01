Mansilla: La Policía secuestró marihuana valuada en unos 53 millones de pesos

• Del total de la droga se pueden obtener unas 43.000 dosis

Investigadores del Departamento Informaciones Policiales secuestraron un bulto con 15 kilos de marihuana distribuidos en varios paquetes, durante un operativo en inmediaciones a la Ruta Provincial N° 9, en jurisdicción de la localidad de Lucio V. Mansilla.

El procedimiento se concretó durante la siesta del domingo último, cuando el personal policial realizaba tareas investigativas y recorridas preventivas en una zona descampada.

Durante esa tarea detectaron un bulto con embalaje negro, oculto entre la vegetación, al costado de la mencionada ruta.

Al verificarse el contenido, hallaron 12 paquetes rectangulares con una sustancia vegetal compatible con marihuana.

Con la intervención del personal de Drogas Peligros, se determinó que se trataba de 15 kilos de cannabis sativa.

El estupefaciente tendría un avalúo superior a los 53.000.000 de pesos y de la cantidad se pueden obtener unas 43.000 dosis destinadas al consumo.

Por el hecho, se inició una causa judicial por Infracción a la “Ley Nacional de Estupefacientes”, con intervención del Juzgado Federal.

A todo esto, se secuestró la totalidad de la sustancia incautada, mientras que las tareas investigativas siguen para establecer la procedencia de la droga.