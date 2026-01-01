Laguna Blanca: Detuvieron a un sujeto que gatilló varias veces contra su pareja con un arma de fuego

Los disparos no se produjeron y la víctima se encuentra sana y salva

Uniformados de la Comisaría Laguna Blanca aprehendieron al individuo que gatilló varias veces contra su pareja con un revólver calibre 32 y secuestraron una motocicleta Keller y el arma que interesa en una causa judicial por “Tentativa de femicidio”, en tanto que la mujer, de 42 años, fue asistida y contenida por personal de la “Oficina de Violencia de Genero”.

El caso se produjo en la madrugada del domingo último, alrededor de las 2:00 horas, en el barrio Belgrano de la mencionada localidad, cuando el agresor ingresó al domicilio de su pareja, le puso el revólver en su cabeza y gatilló varias veces sin que salga ningún disparo.

Tras el llamado a la línea de emergencias, de inmediato los policías acudieron al domicilio ubicado en las calles Rivadavia y Proyectada y la víctima detalló la dramática situación que le tocó vivir.

Al acudir el móvil policial, el imputado se dio a la fuga y dejó abandonada su Keller Cronos Classic, mientras que en el baúl de la moto hallaron el revólver con cartuchos en el tambor.

Tanto la motocicleta como el arma fueron documentados por personal de la Delegación Policía Científica y quedaron secuestrados.

Luego de un eficaz trabajo, el autor fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.