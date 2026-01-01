LFF #AFA Platense impuso su carácter y se quedó con la gloria en la "C"

El Torneo Anual 2025 de la Primera División “C”, organizado por la Liga Formoseña de Fútbol, culminó este sábado en el estadio "Defensores de Evita", con un marco significativo de público y una destacada planificación general.

En el encuentro decisivo, Platense superó por 2-1 a El Fortín en un partido dinámico y de alto nivel competitivo. Sergio Vergara abrió el marcador, mientras que Daniel Zaleskyj y Edgardo Ruiz convirtieron los goles que le dieron el triunfo al conjunto campeón. El desarrollo del juego reflejó la paridad y el protagonismo que ambos equipos sostuvieron a lo largo de la temporada.

Tanto Platense como El Fortín fueron animadores constantes del campeonato de ascenso, demostrando regularidad, compromiso deportivo y crecimiento institucional, méritos que les permitieron alcanzar el objetivo del ascenso a la segunda categoría del fútbol formoseño.

La ceremonia de premiación estuvo encabezada por el vicepresidente de la Liga, Juan Antonio Romero, acompañado por el dirigente Cristian Jara Lunghi, quienes hicieron entrega del trofeo a los finalistas y transmitieron las felicitaciones del presidente de la entidad, Ing. Jorge Jofré, destacando el desempeño y la conducta deportiva de los presentes.

El evento se desarrolló en un entorno seguro y ordenado, tanto en la previa como durante el encuentro, consolidando una jornada deportiva positiva y reafirmando el compromiso institucional con la organización de competencias que fortalecen el crecimiento del fútbol local.



