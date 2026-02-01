Los CDI trabajan con normalidad durante el receso de verano

La subdirectora del área de Primeras Infancias del Ministerio de la Comunidad, Liliana Martínez, habló sobre el funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) durante el receso de verano.

Manifestó que “como todos los años, estuvieron trabajando activamente, compartiendo y brindando el servicio desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas con el desarrollo de diferentes actividades”.

A su vez, indicó que “se han implementado muchas piletas de pelopincho para mitigar el calor, además de continuar con el cuidado y atención de siempre”, agregó en su declaración a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Poniendo énfasis en la importancia que las políticas del Gobierno de Formosa pone en práctica, recordó que en el 2025 se incorporaron nuevos centros.

“A pesar de que el año pasado ha sido duro por los recortes y situaciones críticas a las cuales nos encontramos expuestos por decisión del Gobierno nacional, en Formosa se han incorporado nuevos CDI en diferentes localidades del territorio”.

En este sentido destacó este CDI que se encuentra en el barrio La Nueva Formosa, al cual lo definió como “un centro modelo que continúa brindando el servicio a toda esa gran comunidad que es muy amplia y que tiene una gran matrícula de niños y niñas”.

Finalmente, expresó: “Gracias al modelo de provincia que tenemos, impulsado por el Gobierno de Formosa que siempre está pendiente y cumpliendo, contamos con nuevos centros, como este que está cumpliendo tres meses y que está a disposición de las familias que necesiten llevar a sus hijos”, cerró.



