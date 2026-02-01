Con gran éxito se desarrolló la primera jornada del Festival del Río, Mate y Tereré

Con una masiva presencia culminó la primera jornada de la 10ª edición del Festival Nacional e Internacional del Río, Mate y Tereré, organizada por la comuna a través de su Subsecretaría de Deportes, Cultura y Turismo, que tuvo como epicentro el Paseo Ferroviario, siendo el escenario central del Playón Municipal el lugar más convocante de la noche, con el gran despliegue artístico que pudo apreciarse desde las 20, de la mano de reconocidos talentos locales y figuras consagradas a nivel nacional.

Sin duda, la gran atracción de la noche fue la agrupación bonaerense de cumbia La Kuppé, que viene ascendiendo a grandes pasos en el género tropical, liderada por su vocalista Agustín Racigh, que hizo bailar a la gran concurrencia del sábado con sus éxitos pegadizos. La banda estuvo secundada por baluartes locales y del Paraguay, como el Ballet Municipal Formosa, Raíces del Paraguay, Acordeón Mix, el Ballet Folclórico Municipal de Capiatá, la Banda Municipal, el DJ Matías Acevedo, La Compañía, y La Chami Band.

Domingo

Para este domingo está prevista la presencia en el escenario mayor del consagrado acordeonista chaqueño Piko Frank, seguido de cerca por Jhonas Valdéz, Marisol Otazo, Aldana Barboza, Amaneceres, Siguiendo Huellas, Marianito Gómez y el Ballet Municipal Formosa. Paralelamente, desde las 20 estará habilitado el Escenario de la Confraternidad con una interesante grilla artística, que incluye la actuación de agrupaciones folclóricas, de cumbia e institutos de danzas.

Se invita nuevamente a vecinos y vecinas a vivir esta fiesta que ya se posicionó entre las mejores y más importantes de la región, con sus atractivas propuestas artísticas, culturales y deportivas, sin dejar de lado la gran feria comercial y artesanal, que aúna a miles de emprendedoras y emprendedores de Formosa y de toda la región.







