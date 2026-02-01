“Jueves Infinito” consolida una propuesta inclusiva de verano para niños con autismo

El jueves 5 de febrero se desarrolló una nueva jornada de “Jueves Infinito”, una iniciativa del Instituto de Asistencia Social (IAS) destinada a niños y niñas con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA), que forma parte del programa “Verano Accesible”.

En el marco del programa “Verano Accesible” que se desarrolla en el camping de AMEIAS, la propuesta fue considerada un éxito por las familias de niños con autismo, por la inclusión que significa.

En diálogo con AGENFOR, el director de Auditoría del Instituto de Asistencia Social (IAS), Daniel Denis explicó que la colonia Verano Accesible funciona por noveno año consecutivo, y sostuvo que tiene por objetivo incluir a las familias, niños, niñas y jóvenes con discapacidad, a través de diversas actividades.

En cuanto a “Jueves Infinito” celebró la participación de las asociaciones que trabajan con niños con TEA, y explicó que se trata de un espacio también para visibilizar “las características que hacen a la persona y que es una manera de ser en el mundo, de cómo se desarrolla, cómo lo siente, permitiéndonos, así desde áreas de Gobierno lograr intervenir con políticas de inclusión”.

Recordó Denis que Formosa brinda una serie de propuestas a los formoseños para disfrutar el verano, como el Parque Acuático “17 de Octubre” y el Paraíso de los Niños, con las colonias de vacaciones.

En tanto la presidenta de la Fundación “Rincón de Luz” Mariela Palacio se refirió a la actividad al señalar que “los jueves vienen en particular personas que están dentro del espectro autista, las personas con autismo”, quienes participan de las actividades de la pileta, juegos didácticos y comparten un refrigerio saludable.

También opinó sobre el particular Gloria Sanabria, mamá de un niño con autismo, quien valoró la inclusión que significa el “Jueves Infinito” y señaló que se trata de una actividad de la que disfruta su hijo y los demás niños de la fundación a la que asiste.

“Es muy importante esto, necesitábamos este tipo de apoyo para nuestros niños, y también para que otros padres se acerquen y sepan que tienen un lugar donde se brinda atención” señaló.







