La Policía aprehendió a dos sujetos y secuestró varios bienes

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a dos hombres y secuestraron en forma preventiva varios bienes que los sospechosos arrojaron durante la intervención policial.

El hecho se registró en la mañana de este miércoles, cuando integrantes del Comando Radioeléctrico de Ingeniero Juárez realizaban recorridas preventivas.

Allí sorprendieron a los sujetos que arrojaron varios bultos hacia un sector de pastizales: un tubo de gas de 15 kilos, una mochila, herramientas de construcción y materiales eléctricos.

Los objetos fueron trasladados hasta la dependencia policial y se notificó a los sujetos de su situación procesal, quienes quedaron a disposición de la Justicia provincial por no poder justificar la propiedad de los bienes.



