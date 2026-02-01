Las Lomitas: Se llevaron atenciones sanitarias a comunidades aledañas

En diálogo con AGENFOR, el director del Hospital Distrital de Las Lomitas, Javier Trachta, se refirió a la jornada de atenciones sanitarias que llevó adelante con el equipo de atención primaria de dicho nosocomio, el pasado miércoles 18 de febrero.

En principio indicó que, en una salida rural, “hemos visitado a las comunidades pilagás de La Línea, a 53 kilómetros de Las Lomitas, por la ruta 32, camino a Fortín Soledad”, que tiene una población de 100 habitantes que integran 30 familias.

“La Línea cuenta con una escuela modelo, se podría decir, inaugurada no hace mucho por el Gobernador y que realmente le cambió el perfil a la comunidad, es donde hacemos la asistencia en salud, donde se congrega las familias y en esta jornada atendimos a unos 30 pacientes”, sostuvo.

Y agregó: “Con entrega de medicamentos para patologías crónicas, hipertensión, diabetes, asma y tratamiento de los niños, de las parasitosis, cuadros respiratorios agudos que había bastante, se completaron esquemas de vacunación a los niños y adultos que les está faltando”.

Luego, señaló el médico, llegaron hasta Punta del Agua donde “hemos asistido a algunas personas” a pesar de las altas temperaturas aunque la concurrencia no fue la esperada por lo que “hicimos algunas visitas domiciliarias”, como así también en otras zonas rurales que “se están instalando por la llegada del agua (del Pilcomayo)”.

“Allí dejamos sueros antiofídicos intramusculares que pueden aplicar en la urgencia de alguna mordida o un accidente ofídico, que eso es algo que le preocupa a la gente, más en esta época cuando sube el Bañado y al avanzar el agua también las víboras salen hacia el alto y se pueden producir este tipo de accidentes, por tanto es importante contar en la zona rural con estos elementos para la eminente urgencia”, detalló.

Además del servicio de atención médica y la entrega de medicamentos, explicó el funcionario, el equipo llevó elementos para realizar extracción de sangre para las personas que lo requieran y, de esa manera, “les facilitamos realizarse un control de laboratorio o hacer un pedido para algún diagnóstico, ya sea una infección urinaria, una parasitosis en materia fecal o sangre que nos permite detectar si está anémica, si es un embarazo temprano si tiene una dislipidemia y muchas otras enfermedades”.

Y consideró que, para muchas personas, “es importantísimo esto que realizamos ya que les favorece muchísimo al no tener que trasladarse a Las Lomitas para, primero, ver un profesional que le va a tener que hacer el pedido de laboratorio, esperar un día más para hacerse el estudio y después otro más para que alguien realice la lectura de ese laboratorio”.

En cambio, el equipo sanitario que llega a las comunidades, extrae las muestras, muchas veces en los propios domicilios, se realiza el laboratorio y, al otro día, “nosotros mismos revisamos y determinamos la presencia, o no, de alguna alteración”.

“Y, de esa manera, a través de nuestros agentes sanitarios que se encuentran en cada lugar, le informamos que a tal persona que se le sacó el laboratorio necesita tomar tal medicamento o se encuentra en tal condición por lo que tendrá que venir o no a un especialista, al clínico o recibir algún tratamiento”, añadió.

Este modo, aseveró Trachta, facilita “llegar a cada rincón de nuestra provincia” y “es muy útil en la atención primaria de la salud” que, aclaró, “deja de ser primaria porque pasamos a una instancia de laboratorio y trabajamos en red, donde el primer y segundo nivel se mezclan un poco para brindar la mejor calidad del servicio”.

“Obviamente, si encontramos alguna persona que tiene alguna patología rara o que requiera de un tercer nivel, se realizan las gestiones necesarias para que pueda ser trasladada de nuestro hospital o a Formosa, a través de una ambulancia si no puede movilizarse o requiere una camilla, o a través de la combi que tenemos para el traslado a una interconsulta con alguna especialidad”, especificó.

Y recordó que, cada semana, trasladan a tres personas que deben concretar diálisis en el móvil que pone a disposición del Gobierno provincial, “por decisión de nuestro Gobernador que, además de preocuparse por las necesidades de la gente, se ocupa; y esta es la manera que cumplimos esa directiva”.



