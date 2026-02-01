Vuelta a clases: Araoz anticipó que el Gobernador inaugurará tres establecimientos educativos en la ciudad de Formosa

El ministro de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, Julio Aráoz, formó parte de la comitiva de funcionarios que, en la mañana de este jueves 19, recorrió los tres edificios educativos que, según confirmó, el gobernador Gildo Insfrán, “pondrá a disposición de nuestro pueblo” en el inicio del ciclo lectivo 2026, el próximo lunes 2 de marzo.





Se trata de la Escuela de Jardín de Infantes (EJI) N°34 del barrio 28 de Junio, la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N°548 y la Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) N°103 del barrio Salvador Gurrieri de la ciudad capital que, destacó el funcionario, no sólo cobra importancia por la organización del acto inicial, sino también por el trabajo en el territorio que se viene realizando para prescribir a los aspirantes en los distintos niveles de este y los barrios aledaños.





“Si bien tuvimos que realizar mucho trabajo para poder concluir estas obras con fondos del Tesoro Provincial, la satisfacción es que esto se ha cumplido y de esa manera vamos mejorando la prestación del servicio educativo bajo el concepto de la equidad territorial”, indicó.





Asimismo, Aráoz garantizó que “seguiremos trabajando para tratar de concluir las otras obras que lamentablemente el Poder Ejecutivo Nacional ha desfinanciado incumpliendo los acuerdos preexistentes”.





“Pero uno de los pilares de la gestión del gobernador Insfrán y este modelo de desarrollo con inclusión que es el Modelo Formoseño, está en la educación. El otro está en la salud, en la seguridad. De modo que se trabaja intensamente y esto es una muestra elocuente por el nivel de servicios, de instalaciones confortables, equipadas que vamos a poner a disposición de nuestros niños y jóvenes”, manifestó.





A su vez, el ministro señaló que, en el primer relevamiento que realizaron de posibles concurrentes a estas instituciones, “en el cual los datos son confiables”, hay más de mil aspirantes, por lo que “ahora estamos trabajando sobre el nivel secundario para poder tomar las decisiones en torno a la organización en este caso”.





“Pero sin dudas la demanda es importante, muestra no sólo el crecimiento que ha tenido esta zona de nuestra ciudad, sino también el resultado de planificar y poder asignar proyectos de esta naturaleza a esas nuevas barriadas que se incorporan a nuestra vida comunitaria”, sostuvo.





En ese marco, Aráoz insistió en “el esfuerzo que se ha realizado en sostener los presupuestos provinciales, en particular en el capítulo que corresponde a educación” porque “es enorme”, ya que “no sólo se trata de prestar el servicio educativo con los niveles de calidad que distinguen a Formosa, sino también acompañar con el Servicio Nutricional y la entrega de kits escolares”.





En este punto, ratificó que “prácticamente estamos concluyendo la distribución a todas las delegaciones zonales” porque los últimos camiones están en este momento saliendo hacia las últimas que aún no han recibido” y destacó que “se ha trabajado intensamente durante el receso para poder cumplirlo”.





“Por eso también es una misión cumplida y ahora queda bajo la responsabilidad de los equipos directivos, de los docentes, de los distintos establecimientos, de poder acondicionar todo para que esa entrega se realice como siempre en todo el territorio de la provincia durante el día de la apertura del ciclo escolar”, cerró.











