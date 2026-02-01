Las actividades deportivas aportaron toda su adrenalina y diversión en el inicio de la Fiesta del Río, Mate y Tereré

A pura intensidad se desarrolla la 10° edición de la Fiesta del Río, Mate y Tereré en la ciudad de Formosa, la cual comenzó este viernes con una espectacular carrera nocturna y continuó este sábado con la competencia de natación en aguas abiertas, fútbol de arena y CrossFit, con marcada participación ciudadana.

Las actividades deportivas dieron apertura a este popular evento organizado por el municipio capitalino. Sin duda, una de las que generaba mayor expectativa fue la Carrera Nocturna 5K, la cual contó con la participación de más de 400 corredores en las categorías femenina, masculina y libre, partiendo desde el Complejo Deportivo Municipal “Los Iglú” y continuando por la avenida Ribereña. Desde la comuna destacaron que se sumaron a la maratón numerosos equipos de running de la ciudad y muchos triatletas que compiten habitualmente.

Otra actividad muy esperada fue la natación en aguas abiertas, donde se compitió en dos modalidades: 800 metros y dos kilómetros. Alrededor de 65 nadadores disfrutaron de esta experiencia al aire libre, muchos de ellos de otras provincias y del interior.

El intendente Jorge Jofré se acercó hasta el puerto de la ciudad para compartir con los competidores y participar de la premiación a los más destacados de cada categoría.

Cabe destacar que, también este sábado, desde tempranas se disputó en el Polideportivo Municipal “Los Iglú” el certamen de CrossFit Time en dos categorías: en parejas (Principiantes, Scaled y Advance) e individuales (Rx y Elite). Así mismo, en el mismo predio, tuvo lugar el torneo de fútbol de arena infantil.







