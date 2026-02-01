Esclarecieron un ilícito y pusieron tras las rejas a dos sujetos

Las intervenciones se realizaron en los barrios Fontana y Guadalupe

Efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Enri Omar Alvarenga secuestraron un tubo de gas de 10 kilos, detuvieron al responsable y aprehendieron a otro hombre imputado en una causa por “Amenaza con el uso de arma blanca y resistencia contra la autoridad”.

El primer procedimiento se concretó durante recorridas preventivas por calles internas del barrio Fontana, de esta ciudad, cuando los uniformados observaron que un hombre trasladaba un tubo de gas.

Al ser identificado, no justificó la procedencia de la garrafa y fue llevado hasta la comisaría, donde quedó detenido debido a que una mujer se presentó en la dependencia y denunció la sustracción del tubo de su casa.

La segunda intervención fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Amenaza con el uso de arma blanca y resistencia contra la autoridad” y se aprehendió al sujeto buscado en la Torre 92 del barrio Guadalupe, de esta ciudad, quien registraba pedido de captura.

En ambos casos, los detenidos fueron notificados de su situación legal y quedaron alojados a disposición de la Justicia provincial.



