Empresa invierte en el Parque Industrial y posiciona a Formosa como pionera del NEA por su industria química con energía renovable

La empresa formoseña, radicada en el Parque Industrial, avanza en la instalación de una planta para la producción de ácido clorhídrico, resultado de una inversión privada de USD 3.500.000. El proyecto posiciona a la provincia como referente del NEA en la fabricación de insumos esenciales para la potabilización del agua y el desarrollo industrial.

La empresa Cloronor S.A., especializada en productos químicos aplicados al tratamiento de agua, recibió recientemente ocho contenedores de equipamiento provenientes de China. Con este material, iniciará el montaje de una torre de producción de ácido clorhídrico, fundamental para procesos industriales y la producción de nuevos insumos como el policloruro de aluminio.

Este desarrollo forma parte de una inversión que supera los tres millones y medio de dólares y contempla la generación de entre 20 y 30 nuevos puestos de trabajo técnicos y administrativos, contribuyendo al fortalecimiento del entramado productivo local.

La empresa ya fabrica hipoclorito de sodio y sulfato de aluminio, y proyecta ampliar su cartera con productos de alta demanda como el ácido clorhídrico, esencial también para la industria del litio.

“Con la nueva planta, vamos a tener todos los insumos necesarios para la potabilización del agua producidos directamente en Formosa”, destacó Sergio Eduardo Alloi, gerente de Cloronor, al referirse al impacto regional de esta nueva etapa productiva.

La iniciativa representa un paso decisivo hacia la consolidación de Formosa como único polo químico del NEA, elevando su perfil industrial en el contexto regional. En un escenario nacional marcado por la recesión y la caída de la coparticipación, el impulso a la inversión privada industrial se convierte en una política estratégica del Gobierno de Formosa, promoviendo más empleo, innovación y producción en territorio formoseño.

Una planta verde con energía solar: el nuevo desafío industrial

Acompañando esta expansión, Cloronor se prepara para dar un paso transformador: convertirse en la primera empresa química del NEA en operar completamente con energía renovable. Para ello, el Grupo OreSy, al que pertenece la firma, inició la construcción de un parque solar en el barrio San Jorge, que estará a cargo de la empresa china HNAC, especializada en soluciones energéticas. La primera etapa generará 2 MW/hora, suficientes para abastecer a la planta química.

“Nuestro objetivo es que Cloronor funcione con energía 100% renovable y liderar un cambio hacia un Parque Industrial más verde”, explicó Gabriel Alvarenga, representante del grupo empresario. Actualmente, una parte del predio ya cuenta con paneles solares que generan 30 KWH, utilizados para el consumo de las áreas administrativas.

La segunda etapa del proyecto prevé escalar la producción a 8 MW/hora, con la finalidad de abastecer energéticamente a todo el Parque Industrial Formosa e incluso ofrecer energía limpia al sector privado regional. Además, se realizarán capacitaciones locales para el mantenimiento y operación del sistema, generando 10 nuevos puestos de trabajo en el sector energético.

Este modelo de producción, sustentado en tecnología, inversión y energía limpia, se enmarca en una visión estratégica del Gobierno de Formosa que promueve el desarrollo industrial con criterios de sostenibilidad, empleo y soberanía energética. Gracias a políticas como exenciones fiscales, créditos productivos, acceso a terrenos industriales y la compra estatal de insumos esenciales, Formosa avanza hacia un futuro más verde, autónomo y competitivo para todos los formoseños.















