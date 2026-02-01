Laishí: Se lanzó la Siembra de Segunda

Este jueves 26 de febrero, el Gobierno de Formosa, a través del Instituto PAIPPA y el Ministerio de Producción y Ambiente (MPyA), lanzó la Siembra de Segunda de maíz, cucurbitáceas y hortalizas en chacra del productor José Zayas ubicada en la colonia San Miguel, sobre la ruta provincial N°5, de Misión Laishí.

Al respecto, el coordinador del IPAIPPA, Rubén Casco, se refirió al lanzamiento de esta campaña en dicha región que contó con la participación de otros equipos técnicos gubernamentales, productores, intendentes y referentes de la localidad sede, Herradura, Mansilla, Villa Escolar, San Hilario, Gran Guardia, entre otras; y puso en valor la nueva modalidad “solidaria” que se estableció para esta siembra.

“Es una zona muy grande, muy productiva, y que hace poquito tuvimos lluvias ya por lo que tenemos suelo preparado en gran parte de las chacras”, indicó.

Asimismo, el funcionario detalló que, luego de la capacitación técnica, se entregaron semillas de forma simbólica a los productores presentes y, anticipó, que la semana entrante hará lo propio en Las Lomitas y Fortín Lugones para completar, de esta manera, las entregas en todo el territorio provincial.

A su vez, confirmó que, junto al MPyA, están trabajando con productores ganaderos de Laishí para que, “dentro de pocos meses, puedan concretar su primer remate y “vean el beneficio que siempre trae”.

“Porque trabajamos mucho con asociaciones de productores, tanto en diferentes zonas de la provincia, y realmente el beneficio de vender bien al peso justo y al precio justo, le viene bien a todos”, aseveró.

Acto de justicia social

Por su parte, el secretario de Educación, Luis Ramírez Méndez, quien participó de este lanzamiento, habló de la nueva metodología del aporte solidario que harán los productores al Servicio Nutricional en las escuelas y lo consideró “un acto de justicia social, como bien nos dice el Gobernador”.

“Este es un trabajo que él también nos pide, que se trabaje en forma articulada entre los ministerios. Y acá estaban todos con el PAIPA está trabajando muy bien de hace muchos años, ya que este año justamente es el cumple 30 de su creación”, sostuvo.

Y añadió: “Aquí hay un compromiso que tenemos con los productores, es decir, el PAIPA con sus productores, para que una parte pueda hacer también una colaboración a los comedores escolares. No solamente las escuelas, sino los CDI o los centros de salud que también necesitan a veces este aporte que hacen nuestros pequeños productores”.

En ese sentido, puso en valor que el Gobierno provincial “colabore” con los insumos de semillas para que, en unos meses, “tengan sus resultados y colaboren con las escuelas”; y, reconoció, que “es habitual” que los productores realicen este tipo de aportes al servicio nutricional donde, muchas veces, son beneficiarios “sus propios hijos”.

“Siempre el papá o la mamá colaboran, ya no solamente con verduras, sino también se acerca y nos dice si queremos elementos de limpieza. Es muy solidario el pueblo, en las colonias, en el interior y eso se ve todos los días”, aseguró.

Protección solar

En ese orden, el licenciado‎ Ricardo‎ Acosta,‎ Gerente‎ General‎ y‎ Jefe‎ de‎ producción‎ de‎ las‎ plantas‎ de‎ LAFORMED, que también participó de la jornada, explicó que, en esta oportunidad, entregaron a los productores paipperos los protectores solares con factor protección 30 que fabrican en la empresa.

“Nosotros hacemos la entrega formal al Instituto, este es el inicio, un pequeño trabajo coordinado con ellos, entre nosotros y el PAIPPA. Luego ellos se encargan de la distribución a los productores”, precisó.

Y agregó: “Primero se le hará entrega a una unidad por cada productor y después se va a ir incrementando las cantidades, seguramente, a medida que el programa se vaya presentando en distintas localidades de la provincia”.

En cuanto a los resultados de este producto, el referente manifestó que “en las colonias de vacaciones del Gobierno provincial, tuvo muy buena aceptación” y, anticipó, que el próximo viernes 27 LAFORMED estará presente en el cierre de las mismas durante esta temporada de verano.

“Los chicos lo usaron durante toda su asistencia y todos los días en las colonias, con muy buena aceptación, no solo los niños, sino también los profesores que estuvieron a cargo de las colonias de vacaciones y los padres también que asistían junto a sus hijos”, resaltó.

Y cerró: “Es un nivel de protección aceptable para nuestra zona, es el pequeño paso que da el laboratorio para la fotoprotección, dentro del Programa de Prevención de Cáncer de Piel, desarrollado y presentado por el Ministerio de Desarrollo Humano”.



