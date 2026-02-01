Avanza a buen ritmo la pavimentación de la calle Arenales en la ciudad capital

En diálogo con AGENFOR, el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Javier Caffa, brindó detalles acerca de la pavimentación de la calle Arenales que va desde la avenida Sargento Cabral hasta la calle José María Amor en el barrio San Francisco de la ciudad capital, más puntualmente, de la tercera cuadra de ese tramo.

“Recordemos que después habrá una segunda etapa en que se pavimentan otras cuatro cuadras desde la calle José María Amor hasta la avenida Juan Domingo Perón. Pero, en esta primera etapa, es entre Felipe Oliva y Carlos Ayala”, indicó.

En ese sentido, el funcionario destacó que el trabajo no sólo consiste en la pavimentación sino también en los desagües fluviales y “la construcción de las cámaras de conexión a la red fluvial para cada uno de los frentistas”.

“Así que un gran trabajo que se está realizando en estas jornadas aquí en el barrio San Francisco, una obra que había sido anunciada por el Gobernador en un operativo que se celebró justamente en este barrio”, rememoró.

Y agregó: “Al poco tiempo de ese compromiso ya se comenzó a ejecutar la obra y hoy ya hay dos cuadras habilitadas al tránsito hace un tiempo; y ya se está trabajando en la tercera cuadra a buen ritmo”.

Asimismo, Caffa consideró que se trata de “otra promesa más cumplida por el Gobernador” que está “dentro del plan de infraestructura que tiene el Gobierno de la provincia de Formosa”.

Martín Rodríguez

En otro orden, el titular de la DPV se refirió a la pavimentación de la calle Martín Rodríguez en el barrio Virgen del Rosario donde también se lleva a cabo “otra obra muy importante” que son los desagües pluviales.

“Es una obra que está también atada dentro del círculo productivo económico, con la construcción del Polo Científico-Tecnológico que tiene también un avance muy importante”, señaló.

Y agregó que dicha arteria “desempeñará un rol muy importante” por lo que, además, “estamos avanzando con el estabilizador granular de acceso al puerto de carga de la ciudad de Formosa, que también va a estar en este circuito”.

Por último, Caffa aseguró que estas obras tienen el financiamiento del Tesoro Provincial, “ante el abandono del Gobierno nacional que, desde que asumió, recortó totalmente y anuló la obra pública en el país”.

“En nuestra provincia teníamos más de 50 obras que estaban en ejecución, que la desfinanció y están paralizadas”, apuntó.

Y valoró que, el Gobierno provincial, “con mucho esfuerzo, pese a todos los recortes del administra los fondos de manera tal de contar con estos recursos para la ejecución de obras tan importantes como estas”.







